Yahaira Plasencia emocionada reveló: “Quiero casarme y tener mis hijitos”

Yahaira Plasencia durante la promoción de su canción 'U la la', al ser consultada sobre sus planes de tener una familia, sorprendió a sus seguidores al hablar por primera vez sobre su deseo de tener un hijo y casarse.

¿Yahaira Plasencia tendría un hijo pronto?

La intérprete de Cobarde luego de revelar que se encuentra enfocada en su carrera musical, durante el programa 'América Hoy', no descartó ser madre.

“Si quiero casarme y tener hijitos, pero eso será cuando cumpla 34 años, me falta un buen recorrido todavía. Ahora mi prioridad es el canto y por supuesto ganar dinero”, indicó la joven.

"No quiere decir que le cierre las puertas al amor, si llega bien. Desde ahorita digo, por si sale un ampay o algo, ya saben estoy soltera”, agregó entre risas Plasencia.

Yahaira Plasencia se pronunció sobre Jefferson Farfán y Giulliana Barrios

Janet Barboza al tener cerca a la salsera le preguntó si era de las personas que "guarda luto" al finalizar un romance. “Yo pienso que siempre todo tiene un proceso y ahorita estoy bastante proyectada en mi carrera, haciendo bastantes cosas. No tengo tiempo ni para mí ni para mi familia. He ido a Miami, he vuelto, he ido a Colombia, he vuelto, estoy en medios de comunicación, entonces creo sí, que todo tiene un proceso, mi carrera es mi prioridad ahora”, sostuvo Yahaira.

Sin embargo, Barboza al escuchar su respuesta le comentó sobre Jefferson Farfán: “¿Cómo vez que tu expareja quizá no lo esté guardando?".

“Eso ya depende de cada uno, yo te hablo por mí y creo que ahorita mi prioridad es mi carrera. Lo que hagan los demás o dejen de hacer, ya cuando uno es soltero es libre de hacer lo que quiera. Ahorita mi prioridad soy yo y mi familia”, agregó