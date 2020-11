Yahaira Plasencia reacciona ante incómoda pregunta sobre Farfán

Sorprendida. Yahaira Plasencia en medio de la promoción de su nuevo sencillo, llamó la atención con su reacción, cuando fue consultada por la celebración que hizo Jefferson Farfán por su cumpleaños, acompañado de su amiga Giuliana Barrios y no le habría guardado "luto", cuestionó Janet Barboza.

La presentadora de 'América Hoy' al tener cerca a la intérprete de Cobarde le preguntó si era de las personas que "guarda luto" al finalizar un romance.

“Yo pienso que siempre todo tiene un proceso y ahorita estoy bastante proyectada en mi carrera, haciendo bastantes cosas. No tengo tiempo ni para mí ni para mi familia. He ido a Miami, he vuelto, he ido a Colombia, he vuelto, estoy en medios de comunicación, entonces creo sí, que todo tiene un proceso, mi carrera es mi prioridad ahora”, sostuvo Plasencia.

Sin embargo, Barboza al escuchar su respuesta le comentó: “¿Cómo vez que tu expareja quizá no lo esté guardando?".

“Eso ya depende de cada uno, yo te hablo por mí y creo que ahorita mi prioridad es mi carrera. Lo que hagan los demás o dejen de hacer, ya cuando uno es soltero es libre de hacer lo que quiera. Ahorita mi prioridad soy yo y mi familia”, agregó.

Yahaira Plasencia: ¿Cómo nació la idea de convivir con Jefferson Farfán?

Yahaira Plasencia brindó detalles de lo que fue su relación con Jefferson Farfán en una entrevista con Tomate Barraza, donde reveló sobre su convivencia.

“Son cosas que se dieron en el camino, yo me iba ir a radicar a Miami, pero la pandemia nos agarró de porrazo a todos, estoy súper tranquila, he venido con otra mentalidad, sobre mi carrera, sobre lo que uno quiere…”, detalló Yahaira.

“Yo no creo en eso de que conoces, te casas y convives, no... Yo creo que es conocerse, el siguiente paso que es convivir, porque cuando convives te das cuenta realmente muchas cosas”, confesó Yahaira Plasencia a Radiomar.

Yahaira Plasencia se animó a calificar a Jefferson Farfán

Yahaira se sometió a una ronda de preguntas y respuestas donde calificó en una palabra a Jefferson Farfán de ‘buena persona’, a Daniela Darcourt de ‘talentosa’ y; a La India y Magaly Medina como ‘trayectoria’

Cabe indicar que la cantante acaba de llegar de Colombia, país a donde viajó para grabar su cuarto sencillo musical con dos artistas de música urbana. Este nuevo tema recién podrá ser escuchado los primeros meses del 2021.