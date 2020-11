Magaly se pronuncia ante millonaria demanda de Sheyla Rojas tras no conciliar

Magaly Medina luego de no asistir a la ‘Asociación peruana de conciliación y arbitraje’, donde había pactado el abogado de Sheyla Rojas una cita para llegar a un acuerdo con la demandada, la conductora dio a conocer en su programa el motivo de su ausencia y cómo procedería ante el caso, tras la millonaria suma de dinero que se le pide como reparación civil.

Como se recuerda, la exconductora de televisión acusa a la periodista de mancillar su honor tras difundir unos chats sobre Luis Advíncula.

¿Por qué Magaly Medina no llegó a la conciliación con Sheyla Rojas?

La presentadora a través de su espacio televisivo en ATV confesó que no llegó a presentarse por decisión de su abogado y los representantes legales del canal, pues ella está enfocada en su trabajo.

“Parece que me han extrañado mucho en muchos lugares, pero este programa requiere mucho tiempo, mucho trabajo. He leído que dicen que he dejado plantada a Sheyla Rojas con su abogado", comentó.

Magaly Medina revela que no pagará millonaria demanda

Magaly provechó para contar en su programa, que no piensa pagar junto al canal una reparación civil a Sheyla por el monto de aproximadamente nueve millones de soles.

“Es iluso de parte de ella que piense que el canal y yo nos vamos a sentar a pagarle más de nueve millones de soles", indicó Medina.

Además, la comunicadora acotó: “Nosotros hemos sido respetuosos de la libertad de expresión, viene un amigo suyo y muestra su versión de los hechos, o sea esperaban que yo vaya con un cheque en blanco, te doy un millón, no me demandes, no".

Magaly Medina agregó: “Entonces ellos dirán vamos a enjuiciarlos por difamación y violación a la intimidad, entonces yo diré están en todo su derecho y yo también de defenderme con todo lo que tengo”.

“Serán las mismas autoridades las que dirán si yo cometí alguna falta, algún error. Realmente nosotros lo que hacemos es un trabajo periodístico y de investigación”, enfatizó.