Abogado de Sheyla Rojas solicitó embargo de propiedades de Magaly Medina

Sheyla Rojas presentó su demanda penal por difamación agravada a Magaly Medina, luego que la periodista de espectáculos publicara conversaciones que la vinculaba con el futbolista Luis Advíncula. El abogado de la influencer, John Carlos Rodríguez, indicó ayer que alrededor del mediodía presentó en mesa de partes una querrella contra la conductora de televisión.

El abogado declaró a un medio local que se han solicitados dos sumas distintas de indemnización. “En lo penal será otra indemnización, es un monto de 2 millones de soles. En la vía civil continuará el monto que ya todos saben, de 1 millón 280 mil dólares”, reveló a Trome.

Además, indicó que se ha pedido restricciones para la presentadora de TV: “Se ha pedido el embargo de las cuentas y propiedades de la señora Medina mientras se desarrolle el proceso para que se garantice el pago de la reparación”, expresó el Rodríguez.

Sheyla Rojas: "Me defenderé con garras y dientes"

La exchica reality y exconductora de televisión resaltó que solo quiere pelear por sus derechos, y lo hará con garra y con dientes si es necesario.

“No voy a permitir que me sigan denigrando... Son muchísimas cosas... estamos defendiéndonos con garras y dientes y lo vamos hacer hoy mañana y siempre. Este proceso va seguir, es un proceso largo”, señaló al medio de comunicación.

Cabe mencionar, que el abogado declaró al mencionado diario que este proceso puede ser bastante largo y tedioso. Acá tenemos juventud para hacer juicios de 5, 10 o 20 años, sobre todo, porque nos asiste el derecho”, señaló el letrado.

“Nada ni nadie tiene derecho a ventilar mi vida privada ni la de nadie, hacer exposición y difamar a nadie. Así sea un mes, dos meses, tres meses, un año o los años que sean, las ganas de defenderme, las ganas de hacer valer mi derecho no me las va quitar, no me voy a cansar ni mis abogados tampoco”, dijo por su parte Sheyla Rojas.