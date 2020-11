Andrés García confirma que actor Roberto Palazuelos será su heredero

Andrés García señaló que está en edad de preparar su testamento porque lo que ya sabe a quién le heredará sus bienes. El actor indicó que incluyó a Roberto Palazuelos como beneficiario por el trato que ha tenido con él toda la vida.

Esta decisión causó revuelo entre sus fans y la propia prensa, por no considerar a sus hijos en el testamento. Ante ello, Andrés García no tuvo ningún problema en explicar por qué tomó esta decisión.

¿Por qué Andrés García heredará a Roberto Palazuelos?

El recordado galán de telenovelas señaló que Palazuelos ha mostrado mayor interés en su salud que sus propios hijos.

“Para empezar, Roberto Palazuelos y Andrés López Portillo, el hijo de Margarita y mío, son las dos únicas personas o hijos que me han ayudado cuando yo lo he necesitado, que me han acompañado cuando yo lo he necesitado y me han hasta regalado dinero cuando lo he necesitado. Mis hijos biológicos ninguno, unos porque no tenían y otros porque no les daba la gana”, dijo el actor al programa Ventaneando.

El artista no dudó en expresar su profundo agradecimiento y cariño por Palazuelos

“A Roberto lo quiero como a un hijo, más que un hijo. Roberto ha estado conmigo desde niño, yo lo cuidaba de joven, de adolescente. Es el que me ha acompañado, el que ha ido conmigo, me ha ayudado, me ha regalado hasta dinero cuando ha sabido que he estado mal, y ahora que ya estoy mayor me sigue ayudando con las cuestiones legales, me habla de vez en cuando, más que mis hijos, (se preocupa por mí)… él se lo merece más que los otros hijos, porque es el que más me ha ayudado, el que más sigue pendiente de mí, hasta la fecha, las cosas legales no me cobra, las lleva él, se hace cargo”, señaló.

Sin embargo, García aclaró que Roberto no será el único que herede, pues también ha considerado a sus demás hijos.

“Yo decidí, ya tengo que preparar un testamento, quienes son los que tienen que entrar en ese testamento, y bueno (están) mi hermana Rosa María, Margarita mi mujer, Roberto Palazuelos, mi hijo Andrés”, explicó.

Tras ser consultado si se trataba de Andres su hijo biológico, o el hijo de su todavía esposa, el actor aclaró que se trataba de Andrés García Junior, pues el hijo de su pareja ya le había heredado en vida. Se regaló su rancho, hecho que le trajo problemas con su hijo Leonardo.