PSV: "Por la salud mental de los suyos, Manuel Merino debería renuncia"

Pedro Suárez Vértiz se refirió a la marcha de este 12 de noviembre, donde miles de peruanos protestaron contra la presidencia de Manuel Merino. El cantante hizo una reflexión sobre lo acontencido.

"Que gusto me da ver tantos jóvenes, niños y ancianos manifestándose contra este gobierno apócrifo. Pero me pregunto ¿Les afectará a todos los que se apropiaron del gobierno estás protestas? Por naturaleza a un sinvergüenza no", escribió el artusta en su cuenta de Facebook.

El cantante señaló que Manuel Merino debería renunciar a la presidencia, sin embargo, duda que el hoy mandatario lo haga.

"Pienso que la familia de Merino debe estar pasando muchísima vergüenza y que, por la salud mental de los suyos, Merino debería renunciar. Pero ¿Le importará a este señor el sufrimiento de su descendencia?", acotó.

Asimsimo, hizo una comparación con Martín Vizcarra. "Prefiero ser gobernado por un sospechoso de corrupción como Vizcarra, que por 68 congresistas prontuariados de corrupción, como ahorita. Me preocupa la Sunedu y las posibles nuevas leyes que permitan a los delincuentes gobernar", señaló.

Pedro Suárez Vértiz finalmente se atrevió a dar un voto de confianza a Manuel Merino. "Espero que todo esto sea un mal sueño, que Merino sea un gran hombre, y que todas mis conclusiones de hoy estén equivocadas", recalcó.

Tras dar su reflexión, recordó que hoy juega Perú contra Chile, y le dio aliento a la selección.

"Hoy juega mi amado Perú y vamos a ganar. ¡¡Arriba Perú!! Buenos días amigos y feliz viernes para todos", finalizó.