Gian Marco irá a la protesta: “Estoy en Perú, hoy salgo a la calle a marchar en paz”

Gian Marco decidió sumarse a la manifestación que se realizará este jueves 12 de noviembre a nivel nacional, contra el gobierno de Manuel Merino tras el golpe de Estado del Congreso.

El artista por medio de su cuenta de Twitter confirmó su presencia en la marcha, resaltando que irá a protestar de manera pacífica y sin violencia.

Cabe recordar, que el intérprete hace unos días generó polémica en las redes sociales por su mensaje sobre los enfrentamientos que se están generando en medio de la crisis que vive el país.

“Estoy en Perú. Hoy salgo a la calle a marchar en paz, por mi hijos, por todos nosotros. Llevemos juntos a una sola voz el amor de nuestra tierra que llora a gritos que la saquemos de este infierno. Tenemos derecho a salir a la calle sin miedo y en paz. No a la violencia”, escribió el cantante.

Estoy en #Perú🇵🇪

Hoy salgo a la calle a marchar en paz, por mi hijos,por todos nosotros.

Llevemos juntos a una sola voz el amor de nuestra tierra que llora a gritos que la saquemos de este infierno.

Tenemos derecho a salir a la calle sin miedo y en paz.

No a la violencia 🙏🏼🇵🇪 pic.twitter.com/C1cU9oBY6a — Gian Marco (@gianmarcomusica) November 12, 2020

Gian Marco respondió a las críticas tras ser considerado "privilegiado"

Gian Marco indignado por las palabras que leyó en su plataforma digital, al ser tildado de privilegiado y estar desconectado de la realidad peruana, respondió:

“Trabajo desde que tenia 16 años. Nadie me regaló nada. Me hice desde abajo y el éxito que logré me costó sangre, sudor y lágrimas”, indicó el intérprete.

Al ser relacionado su éxito con tener unos padres famosos, manifestó incómodo: “¿Por eso soy un privilegiado? ¿Hablas de empatía? ¿Sabes a cuánta gente ayudamos anónimamente?”.