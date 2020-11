Gian Marco: “Un peruano que agrede a otro peruano, no me representa”

Gian Marco Zignago dio a conocer su postura frente a las manifestaciones en las calles y enfrentamiento, originada a causa de la decisión del Congreso de la República tras vacar a Martín Vizcarra.

¿Qué dijo Gian Marco en Instagram?

El cantante utilizó su cuenta de Instagram y Twitter para mostrar su postura e indignación ante los actos violentos:

“Un peruano que agrede a otro peruano no me representa. Soy músico, no caudillo”, comentó el artista peruano.

Al parecer, la frase por el intérprete generó diferentes comentario en las redes sociales, la cuál, lo llevó a aclarar su mensaje.

"Pocos lo entendieron. No me quita el sueño explicarles. A los que sí entendieron mi comentario, gracias por pensar y ser tolerantes antes de haber actuado con ira salpicando su rabia por todos lados. Abrazos para todos", agregó Zignago.

Gian Marco enfrenta al presidente Manuel Merino

"Sr. Merino...usted, si, usted que NO es nuestro presidente, ya se dio cuenta en lo que se metió?", sostuvo el artista, indignado por el nuevo presidente de la República.

Manuel Merino juramentó así como actual presidente