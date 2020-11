Sheyla responde tras ausencia de Magaly a segunda cita de conciliación

Luego que Magaly Medina no fuera a la segunda cita de conciliación, Sheyla Rojas salió al frente para indicar que se defenderá con uñas y dientes.

Como se recuerda, la joven demandará a la periodista por haber dañado su honra. Esto después que difundiera un chat sobre Luis Advíncula.

“No se llego a ningún acuerdo pero ya tenemos las actas con las que vamos a seguir el proceso normal como tiene que ser”, dijo Sheyla Rojas.

A la citación solo asistieron los abogados de Magaly Medina. “Hemos intentando llegar a un acuerdo, sobre todo con esta coyuntura que esta viviendo el Perú, hemos tratado de conciliar de ver la mejor forma para llegar a un acuerdo tanto por mi lado como por el otro lado también. Obviamente Magaly ha tenido un viaje con su pareja y no se pudo llegar a ningún acuerdo”, acotó.

Cabe indicar que Magaly Medina ya había comunicado que no se presentaría a la cita de consiliación, pues no se siente culpable de lo que se le acusa.

Sheyla Rojas: "Me defenderé con garras y dientes"

La exconductora de TV señaló que solo quiere luchar por sus derechos, y lo hará con garras y dientes.

“No voy a permitir que me sigan denigrando... Son muchísimas cosas... estamos defendiéndonos con garras y dientes y lo vamos hacer hoy mañána y siempre. Este proceso va seguir, es un proceso largo”, señaló al diario Trome.

El juicio podría demorar 20 años

Respecto al tiempo que tardará el proceso, el abogado de Sheyla Rojas indicó que hay juventud para luchar.

“Acá tenemos juventud para hacer juicios de 5, 10 o 20 años, sobre todo, porque nos asiste el derecho”, señaló el letrado.

“Nada ni nadie tiene derecho a ventilar mi vida privada ni la de nadie, hacer exposiciòn y difamar a nadie. Así sea un mes, dos meses, tres meses, un año o los años que sean, las ganas de defenderme, las ganas de hacer valer mi derecho no me las va quitar, no me voy a cansar ni mis abogados tampoco”, dijo por su parte Sheyla Rojas.