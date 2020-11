Susy Díaz sorprende al revelar por qué no se ha hablado sobre la marcha

Susy Díaz sorprendió al indicar que no puede hablar de política porque podría meterse en problemas. Como se sabe, el pintoresco personaje nunca deja de opinar, fiel a su estilo, sobre divesos temas de la coyuntura nacional.

Esta vez, cuando sus seguidores esperaban su pronunciamiento sobre la asunción de Manuel Merino a la presidencia, la rubia sorprendió con una contundente respuesta.

"Estoy prohibida de hablar de política por contrato. Estoy trabajando con diez empresas la verdad que solo tiempo para respirar. No me quiero meter en problemas, yo sola me levanto cuando me tiran al suelo, no necesito a nadie que me ayude, a Dios gracias tengo para sostenerme y estirar la mano para pedir un sol a otros", indicó.

Susy Díaz y su deuda con el Estado

Asimismo, se acordó la deuda que tiene con el Estado, la suma de 188 mil soles.

"No creo que alguna persona aparezca a ofrecerme su ayuda, mi abogado ya está apeló para que se elimine eso, porque ya pague 200 mil soles de la multa que me impusieron, basta de abusos en mi contra", indicó consternada.

Como se recuerda, este 12 de noviembre, miles de personas marcharon en contra de la presidencia de Manuel Merino. Mientras muchos artistas se pronunciaron al respecto, Susy Díaz no hizo ninguna publicación. Ya sabemos por qué.