Martín Vizcarra sobre vacancia: "APP traicionó al Perú, no a mí"

El expresidente de la República, Martín Vizcarra, decidió pronunciarse tras sufrir la vacancia presidencial por parte del Congreso de la República, dejando en claro que se sintió muy sorprendido sobre el voto a favor emitido por APP.

Según las declaraciones del exmandatario, él no se sentía traicionado por el partido Alianza Para el Progreso cuando votaron a favor de la vacancia presidencial, pese a que el líder, César Acuña, indicara que no lo harían.

“Traición no, un partido político que no es el partido de Gobierno, puede tomar las decisiones que crea conveniente. En realidad no es una traición al presidente, no es una traición a Martín Vizcarra. Si el análisis que hace de que la vacancia iba a afectar la gobernabilidad del Perú como vemos que en efecto lo esta afectando, ¿la traición a quién es? es al Perú (sic)”, declaró el exmandatario.

En otro momento, el exjefe de Estado dio a conocer que le había sorprendido la decisión de la bancada de APP, ya que días antes el líder del partido, César Acuña, aseguró que votarían en contra de la vacancia.

“Una semana antes el líder de APP, el señor César Acuña, dijo que por la gobernabilidad no iba a apoyar la vacancia, y unos días antes tuve una comunicación y ratificado. Sí me sorprendió que vote a favor de la vacancia”, manifestó Vizcarra Cornejo.

Intereses personales del Congreso para lograr la vacancia

Del mismo modo, señaló que hay diferentes intereses personales en las seis bancadas del Congreso que votaron a favor de su destitución en el cargo. Precisó que una de esas intenciones es liberar a un líder político de prisión.

“Hay que ver el tipo de interés que tenga cada uno. Hay un grupo que quiere sacar a su líder de la cárcel. Hay otro grupo que quiere nuevamente que su universidad esté activa. Tenemos otro grupo que tiene una serie de congresistas con investigaciones fiscales y que quieren mantener la inmunidad”, añadió Vizcarra Cornejo.

Recordó que hay 68 congresistas que tienen investigaciones en su contra; sin embargo, sostuvo que ellos deben seguir cumpliendo sus funciones en tanto sus procesos son vistos por la vía legal correspondiente.