Melissa Loza regresa a la TV a lo grande en América Hoy

Melissa Loza de chica reality a conductora de televisión. La modelo volvió a pisar los sets de América Televisión, pero ya no como invitada sino como lo que deseaba, ser presentadora en un programa. Así que, regresó por lo alto.

Loza hizo dupla con el conductor principal de América Hoy, Renzo Schuller, como reemplazo de Ethel Pozo que se encuentra pasando unas vacaciones junto a su mamá.

"Gracias por la invitación, de verdad muy contenta de compartir el día de hoy contigo Renzo, feliz de ver a tantos amigos, compañeros, detrás de cámaras, gente con la que vengo trabajando desde hace tantos años", afirmó emocionada Melissa Loza.

La modelo estuvo encargada de algunas de las secuencias como: “La caja ganadora”, donde ayudó a una televidente a ganar mil soles. Asimismo, en “Lo último del espectáculo”, donde comentó sobre el reciente viaje que ha realizado la cantante Yahaira Plasencia a Estados Unidos.

"Me pasaron el dato que ella ha viajado por motivos de trabajo. Del Perú, para el mundo, que resalte el talento peruano", refirió la ex integrante de "Esto es guerra".

Por otro lado, conversó con Milena Zárate, la cual reveló haber comenzado una relación con el futbolista Augusto Barrera, quien juega en un equipo de segunda división.

"Anda con cuidado, así todo va mejor. Lo importante es que te sientas tranquila, que te engría, que te quiera, y que cubra todas tus expectativas", reveló la ex de Roberto Martínez.

¿Melissa Loza quiere regresar a la televisión?

La exintegrante de Esto es guerra confesó en Estás en todas que le gustaría retornar a la televisión, pero ya no participando en un reality, sino en un proyecto más maduro.

“Fue una etapa muy bonita, etapa de la cual me sentí muy orgullosa de estar en un programa tan exitoso, hoy por hoy, sí me gustaría estar en un trabajo más tranquilo que no demande tanta exigencia física”, dijo Melissa Loza en una entrevista con Natalie Vertiz para el programa Estás en todas.