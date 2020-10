Tula Rodríguez reapareció y reveló que se va de viaje con su hija

Tula Rodríguez hace unos días reapareció a través del programa En boca de todos, tras pasar unas semanas del fallecimiento de su esposo. La artista de América Televisión contó cómo están afrontando su pérdida tanto ella como su hija Valentina.

“Hacemos un paréntesis, es un momento muy especial porque luego de dos semanas nos reencontraremos con Tula, quien nos ha dado unos minutos de su tiempo para poder enlazarnos con ella. Queremos saber cómo está”, dijo Maju Mantilla antes de dar pase a su compañera.

La conductora de televisión señaló que está en un momento en el que se acurruca con su pequeña, ya que saben solo se tienen la una a la otra.

“Cómo están compañeros, extrañándolos, asumiendo esta nueva etapa que hoy nos toca vivir con Valentina. Espero pronto estar en el estudio para divertirnos (…) Estoy en esos momentos en lo que uno asume, la nueva etapa porque ahora somos dos", señaló.

Como se sabe, Javier Carmona estuvo dos años en estado vegetativo, en el que Rodríguez ha estado pendiente de las necesidades de su esposo, pero como ella misma lo ha dicho “Dios decidió llevárselo para que esté en mejor vida. Estoy en la etapa en la que estoy cobijando a Valentina, ella tiene 11 años, tiene muchas dudas, pero es lo que toca”.

Tula Rodríguez reveló que se irá de viaje con su hija

La también actriz, Tula Rodríguez contó que se encuentra remodelando su casa y que prepara un viaje con su hija para “botar todo” y así regresar con mucha energía a la conducción de En boca de todos.

“Estoy remodelando mi casa, me voy de viaje. Me voy con mi hija a gritar y tal vez llorar, porque también nos hace bien, botar todo para estar bien. Estos dos años en el programa han sido una terapia porque nadie sabe lo que me tocaba vivir. Estoy queriendo volver porque es también honrar a mi esposo y continuar”, dijo.

Valentina Carmona Rodríguez agradece el apoyo del público

La menor hija de Tula Rodríguez y el fallecido Javier Carmona, Valentina, decidió compartir un mensaje en su Instagram donde agradeció el cariño de las personas y el apoyo que ha recibido su mamá tras la pérdida de su papá.

"Después varios meses salí́ almorzar a la calle con mi mamá @tulaperu Conversamos mucho y ella me dice que Dios tiene un propósito para nosotras y yo le creo. Gracias a todos por su cariño para nosotras #TeAmoPapá #TeAmoMamá #DiosTeAma”, escribió la pequeña Valentina.