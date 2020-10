Brunella y Richard Acuña retorna a Lima en auto por miedo a contagio en vuelos

La modelo y empresaria Brunella Horna pisó suelo limeño tras pasar siete meses de residencia en Trujillo al lado de su pareja Richard Acuña, esto debido a que el excongresista quería estar cerca a su familia por las restricciones que se dieron por la pandemia del coronavirus.

¿Brunella y Richard regresaron a Lima?

Brunella compartió a través de su cuenta de Instagram que estaban regresando a Lima para una participación en el programa ‘En boca de todos’.

“Regresamos el (próximo) lunes. Nos vamos a quedar solamente una semana, pero ahora ya no voy a desaparecerme siete meses de Lima. Ahora voy a regresar casi todas las semanas. Es lo que espero”, señaló.

Además, contó que ella como su pareja prefirieron viajar a Lima en auto porque aún temen tomar un vuelo y contagiarse de la COVID-19. “Vinimos los dos juntos. En realidad, vinimos en carro, él manejó. En avión todavía nos da un poco de miedo, no queríamos arriesgarnos tanto”, agregó la empresaria.

Brunella reveló cómo fue la primera charla con Richard Acuña

La empresaria usó una vez más su cuenta de Instagram para responder a uno de sus fans que le preguntó cómo nació el amor entre ella y Richard Acuña. “Cuéntanos a detalle cómo te enamoró Richard, lo del WhatsApp”.

La joven modelo recordó cómo fue su primera interacción. Horna indicó que fue en la época que ella estaba mentida en varios escándalos. “Yo estaba justo en vivo en la TV, en mi momento de escándalos y de la nada me llegó un mensaje diciendo “Oye flaca, para con los escándalos” Y me reí, le puse jajaja y desde ahí no paramos de hablar”, contó Brunella Horna.