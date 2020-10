Brunella Horna reveló cómo nació el amor con Richard Acuña

Brunella Horna y Richard Acuña cada vez que pueden no dudan en compartir algo de su relación en sus redes sociales, son discretos, pero siempre muestran algo para sus seguidores. En esta ocasión la modelo sorprendió al revelar cómo Richard Acuña la conquistó en su primera conversación de WhatsApp.

¿Qué dijo Brunella Horna sobre cómo la conquistó Richard Acuña?

La empresaria respondió a una de las preguntas que le realizó uno de sus seguidores, el cual decía: “Cuéntanos a detalle cómo te enamoró Richard, lo del WhatsApp”.

Ante eso la modelo recordó cómo fue su primera interacción con el excongresista. De acuerdo a ella fue durante la época que estaba metida en varios escándalos y él le escribió pidiéndole que se detenga.

“Yo estaba justo en vivo en la TV, en mi momento de escándalos y de la nada me llegó un mensaje diciendo “Oye flaca, para con los escándalos” Y me reí, le puse jajaja y desde ahí no paramos de hablar”, contó Brunella Horna.

Desde esa conversación han pasado tres años colocándolos como una de las parejas más estables de nuestra farándula. Cabe mencionar, que la joven empresaria en otra ocasión reveló que el matrimonio no es algo que le quite el sueñe.

Brunella Horna pide evitar las pastillas para bajar de peso a sus fans

Por otro lado, que no tiene nada que ver con el amor. Brunella Horna advirtió a sus seguidores que tengan mucho cuidado al consumir las famosas pastillas ‘milagrosas’ para bajar de peso, pues ella en su momento también las usó y no le cayeron bien. Al punto que tuvo que ir al doctor para que la revise.

"Ningún batido, ninguna pastilla mágica. De verdad tengan mucho cuidado cuando vayan a tomar estas pastillas supuestamente mágicas que bajan en una semana. Una vez tomé y la verdad casi me muero, me quería morir, no pude dormir, tuve que ir al doctor", señaló Brunella Horna.