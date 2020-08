Brunella Horna celebró 3 años de relación con Richard Acuña en Piura | VIDEO

Brunella Horna contenta por la etapa que está viviendo junto a su pareja Richard Acuña, compartió su felicidad al celebrar 3 años de relación.

La empresaria emocionada por la romántica sorpresa que recibió del excongresita, compartió los detalles de su aniversario en su cuenta de Instagram.

Brunella Horna en Instagram compartió su romántica sorpresa

La joven desde que inició el día, por medio de su red social confesó a sus seguidores que se había hospedado en un ambiente donde podía disfrutar del mar sin estar expuesta por la pandemia en Vichayito, Piura.

Entre las imágenes que mostró se podía ver una hermosa vista hacia la playa, mientras asombró a su novio entregándole un lindo detalle que resumía su romance en un álbum de fotografía.

Por su parte, Richard Acuña esperó la noche para regalarle a Brunella una bella cena cerca al mar; donde la esperaba con unas rosas rojas, velas y la comida.

Ante ello, la exchica reality impactada por el detalle registró el instante, comentando: "Miren todas la sorpresa que Richard me hizo, y yo ni cuenta me di. No sé en qué momento entraron para armar esta mesa bonita. Richard tan romántico como siempre".

En medio de la celebración, Horna destacó en su plataforma digital un publicación exponiendo la feliz que se sentía: "3 años de felicidad y amor. Gracias mi amor por cada detalle, me haces muy feliz. Te amo!!!

Brunella emocionada por el detalle, destacó en su red social el saludo de su cuñado: "Muchas felicidades, se merecen estar siempre juntos. Feliz aniversario".

Brunella Horna se mudó a Trujillo junto a Richard Acuña

La modelo hace unos meses decidió irse a vivir con su novio a la ciudad de la “Eterna primavera” por un tiempo, ya que el político se encuentra trabaja en el norte desde que terminó su cargo como parlamentario.