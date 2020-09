Brunella Horna sobre matrimonio con Richard Acuña: “No tengo apuro”

Brunella Horna y Richard Acuña tiene una relación sólida y no dudan en compartir su felicidad a través de sus redes sociales. La pareja lleva un tiempo conviviendo desde que empezó el Estado de Emergencia, pero son sus 3 años juntos los que muestran que su romance es estable.

Por ello, es obvio que comiencen a sonar los rumores de casamiento y cada vez más fuerte. Durante el programa En boca de todos, los conductores no dejaron pasar la oportunidad de preguntarle a la exchica reality sobre el tema.

Brunella Horna no teme hablar de matrimonio

Fue Tula Rodríguez la que se animó a lanzar la pregunta sobre un pronto compromiso con Richard Acuña.

Sobre el tema, la modelo y empresaria sonrió e indicó que no están apresurado por con caminar hacia el altar.

"Yo no me apuro. Todavía más adelante, falta todavía disfrutar como pareja. Yo pienso que somos jóvenes todavía. Más adelante en unos añitos. Yo tampoco me quiero casar, ni formar una familia por ahora para ser totalmente sincera", sostuvo la joven empresaria.

Brunella Horna comparte consejos de maquillaje con sus seguidores

Además, Brunella se animó a compartir con sus seguidores algunos tipos de maquillaje. La empresaria realizó un paso a paso y lo publicó en su cuenta de Instagram. No obstante, dejó muy en claro que no es una experta en el tema.

"Yo no sé nada de técnicas y solo le estoy enseñando cómo me maquillo", aclaró Brunella Horna.