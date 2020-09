Melissa Loza contó su deseo de regresar a la TV, pero no a realities

Melissa Loza se encuentra feliz tras convertirse en mamá por segunda vez y así lo comparte cada vez que puede en su cuenta de Instagram, donde hace poco ha compartido una imagen con sus dos hijas: Flavia y Érika. La exguerrera ha dejado ver cómo va creciendo su pequeña bebé durante la cuarentena.

La modelo dejó que las cámaras de Estás en todas entren a su casa para presentar en televisión a su segunda hija, donde los presentadores se emocionaron a conocer a la bebé.

¿Melissa Loza quiere regresar a la televisión?

La exintegrante de Esto es guerra indicó que le encantaría regresar a la televisión, pero no a un formato como el reality donde participó porque demanda mucha exigencia física.

“Fue una etapa muy bonita, etapa de la cual me sentí muy orgullosa de estar en un programa tan exitoso, hoy por hoy, sí me gustaría estar en un trabajo más tranquilo que no demande tanta exigencia física”, dijo Melissa Loza en una entrevista con Natalie Vertiz para el programa Estás en todas.

Melissa Loza lista para nuevos proyectos

Melissa Loza reapareció en la pantalla chica y reveló que se halla concentrada en el cuidado de su bebé y que se siente muy bendecida por el hogar que tiene.

Por otro lado, le consultaron si hay una posibilidad de regresar a Esto es guerra, pero ella manifestó que está lista para seguir con proyectos más maduros.

Melissa Loza habló sobre la lactancia materna

La modelo hace poco habló sobre la lactancia materna y usó una vez más su cuenta de Instagram para compartir su experiencia.

“¡Mamis ya que estamos terminando la semana mundial de la lactancia materna, quiero compartir con ustedes! Mi experiencia en la lactancia con mi Erikita la verdad en mi caso, di de lactar 1 semana ya que lamentablemente me dio mastitis.

(las mamis que tuvieron lo mismo me comprenderán) fue súper doloroso para mí, y por eso opté por cortarme la leche.

Me hubiera encantado continuar con la lactancia ya que la conexión que sentí́ con Erikita fue increíble y sentía que era nuestro momento especial, yo opté por la leche en fórmula, pero si tienen la posibilidad de dar de lactar a sus bebés, se los recomiendo de todo corazón por que la experiencia, aunque duro una semanita, fue maravillosa a eso súmenle los beneficios que tiene la leche materna, somos madres reales con situaciones reales. Me encantaría que me cuenten su experiencia al dar de lactar”, fue el extenso texto que publicó en su red social.