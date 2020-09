Rosángela Espinoza aclara en Esto es Guerra que no habla de su vida privada

Rosángela Espinoza sorprendió en Esto es Guerra tras aclararle al Tribunal que no habla de su vida privada. Esto luego que la voz en off le indicara que su relación es fantasmagórica.

“De mi vida privada no voy hablar. No me pregunte más y no sea chismoso. No se meta en cosas que no le incumben", señaló la guerrera sobre su vida amorosa.

"Ya debería de jubilarse", acotó la modelo, causando risas en el set.

Como se recuerda, el programa suele hacer un juego de preguntas sobre la vida privada de cada uno de sus integrantes. Esto no es tomado a mal por los guerreros, sin embargo, Rosángela no accedió.

La última relación mediática que tuvo la joven fue con el conductor de radio y TV, Carloncho. Hoy en día tiene un nuevo amor, pero prefiere no dar más detalles al respecto.