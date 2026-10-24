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Magaly Medina rompe el silencio sobre su DELICADO estado de SALUD y revela su PREOCUPANTE DIAGNÓSTICO: "Tengo una infección..."

Magaly Medina preocupó a sus seguidores al revelar detalles sobre su estado de salud y el diagnóstico que recibió. La conductora de televisión aseguró que está siguiendo las indicaciones médicas para lograr su recuperación.

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    Magaly Medina rompe el silencio sobre su DELICADO estado de SALUD y revela su PREOCUPANTE DIAGNÓSTICO: "Tengo una infección..."
    Magaly Medina revela cuál es su estado de salud | Composición Wapa - Instagram
    Magaly Medina rompe el silencio sobre su DELICADO estado de SALUD y revela su PREOCUPANTE DIAGNÓSTICO: "Tengo una infección..."

    La reconocida conductora de televisión, Magaly Medina, ha alertado a su público al divulgar detalles sobre su salud, expresando preocupación por su delicado estado actual. A pesar de los inconvenientes, la popular ‘Urraca’ aclara que está cumpliendo con las rigurosas indicaciones médicas para su recuperación.

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    ¿Cuál es el estado actual de Magaly Medina?

    Mediante su cuenta oficial de Instagram, compartió un video preparándose con su estilista mientras disfrutaba de un desayuno aparentemente común. No obstante, la presentadora confesó su disgusto por la dieta impuesta debido a una infección estomacal.

    "Miren el miserable desayuno que estoy tomando. Tengo una infección intestinal desde hace días y el doctor dice que debo de seguir con la dieta", explicó inicialmente la conductora de ‘Magaly TV La Firme’, y detalló lo que incluía su desayuno.

    "Miren, tostada de masa madre con mantequilla sin sal para que tenga algo de sabor con una infusión. ¿Y mi café? Mis días no empiezan si no tomo un café, es decir, todo el día estoy dormida", añadió Magaly Medina, provocando diversas reacciones entre sus seguidores.

    Poco después, Magaly Medina mostró en su Instagram que acudió a almorzar al prestigioso restaurante La Rosa Nautica junto a su esposo, Alfredo Zambrano. Sin embargo, destacó que mientras él disfrutaba de un pisco sour, ella se limitó a una infusión.

    Magaly Medina reveló cómo se encuentra de salud
    Magaly Medina reveló cómo se encuentra de salud
    SOBRE EL AUTOR:
    Magaly Medina rompe el silencio sobre su DELICADO estado de SALUD y revela su PREOCUPANTE DIAGNÓSTICO: "Tengo una infección..."
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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