Alejandra Baigorria preocupada: "Mi madre no está evolucionando mucho”

Alejandra Baigorria pasa uno de los momentos más duros de su vida, su madre Verónica Alcalá no muestra mejoría tras ser operada. Esto a causa de sufrir un grave accidente.

En conversación con América Espectáculos, la empresaria señaló que la situación que enfrenta su madre es bastante complicada.

"Mi mamá no está evolucionando mucho, la verdad está un poco complicada la situación", contó.

“Había evolucionado, pero en estas cosas un día evolucionas, otro día decaes, y definitivamente hoy (ayer) ha sido un día complicado para mí, un día bastante fuerte”, reveló la rubia bastante consternada.

Como se recuerda, tras días de ausencia por el estado de salud de su madre, Alejandra Baigorria decidió regresar a Esto es Guerra. La joven cuenta que es una manera de dar un ejemplo a sus fans.

“Igual estoy acá, y quiero mandarle un tipo de mensaje a la gente. A veces uno quiere tirarse a la cama y llorar, y ganas no me faltan, pero definitivamente creo que eso no va a ayudar a mi mamá. Entonces la buena energía, transmitirle las ganas es mucho mejor”, señaló.

“Además uno necesita el trabajo, ahora lo que uno menos debe despreciar y dejar ir es un trabajo. Yo tengo que venir a trabajar también porque de alguna manera, los gastos de las clínicas son muy altos, entonces uno tiene que trabajar”, concluyó la joven, quien solo desea dar fortaleza a u familia.