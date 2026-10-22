Sedapal anuncia CORTE DE AGUA por hasta 14 HORAS para mañana viernes 23 de octubre: Estos distritos serán AFECTADOS

Sedapal anuncia CORTE DE AGUA por hasta 14 HORAS para mañana viernes 23 de octubre: Estos distritos serán AFECTADOSÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Es momento de planificar. Sedapal ha señalado la suspensión temporal del suministro de agua potable para el viernes 23 de octubre. Consulta aquí qué distritos se verán impactados. ¿Están tu hogar o negocio en la lista? Te damos detalles sobre las zonas y los horarios establecidos.
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Interrupción de servicio en Lima para el 23 de octubre: verifica los horarios y áreas afectadas
Según el comunicado de Sedapal, esta interrupción del agua potable responde a la realización de trabajos de mantenimiento, que incluyen conexiones de tuberías y limpieza de reservorios, buscando mejorar y asegurar el suministro en diversas áreas de la ciudad.
El Agustino
- Zonas afectadas: Asoc. Las Lomas del Bosque, Asoc. de Vivienda Cahuide, Asoc. de Vivienda Santa Mary, Asoc. de Vivienda El Bosque, Asoc. de Vivienda Las Lomas de Rosales, A. H. Las Cataratas.
- Hora de corte: desde las 9.00 a. m. hasta las 8.00 p. m.
Carabayllo
- Zonas afectadas: A. H. Juan Pablo II Ampliación, Asoc. de Propietarios de Vivienda Santa Lucía I etapa, Centro Poblado San Lorenzo, programa Viv. San Diego de Carabayllo II etapa - sector 378.
- Hora de corte: desde las 12.00 p. m. (mediodía) hasta las 8.00 p. m.