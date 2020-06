Anna Carina Copello y Pold Gastelo son algunos de los artistas que vencieron al COVID-19

A la fecha, son varios los artistas y personalidades de nuestro país que han revelado haberse contagiado con el coronavirus, entre ellas están: Nicole Pillman, Anna Carina Copello, Pold Gastelo y Fátima Saldonid. Hoy en día ellos ya vencieron a la enfermedad y pueden contar su testimonio de recuperación.

Nicole Pillman

La artista reveló que al parecer contrajo el virus en el supermercado, sin embargo pudo lidiar con el proceso tras recibir atención médica. Ella contó que su esposo también fue víctima de la misma enfermedad.

Hoy la artista se muestra optimista en su proceso de recuperación y pide a todos sus seguidores conservar la distancia social para evitar ser víctimas en esta pandemia.

Pold Gastelo

Por su parte, el actor Pold Gastelo casi pierde la vida al contraer la enfermedad tanto él como sus dos hermanos. Como se recuerda él fue encontrado casi al borde la muerte por un amigo, quien fue como él mismo lo califica el ángel que le salvó la vida al llevarlo a un hospital de manera oportuna.

Pold tiene "una segunda oportunidad en mi vida" y es un convencido que "el cariño y las oraciones me ayudaron muchísimo" para superar la covid-19 que lo llevó a permanecer más de 20 días internado en una clínica local.

El actor ya se encuentra en casa concluyendo su recuperación, acompañado no solo del calor de su familia, sino de sus amigos.

Ana Carina Copello

Anna Carina Copello también dio testimonio y contó paso a paso cómo fue evolucionando al contraer este mal y que en un inicio pensó que era una fuerte gripe.

Luego de varias semanas, la artista señaló que "hoy al fin puedo decir que vencí al covid-19. Haber estado aislada de mi familia por un mes ha sido duro, pero me ha servido demasiado para valorar las cosas simples de la vida, las que verdaderamente te hacen feliz. Hoy empiezo una nueva etapa y con más fuerza que nunca. #actitudpositiva", posteó en sus redes sociales.

Fátima Saldonid

Hace unos días la animadora de TV Perú Fátima Saldonid dio a conocer que venció al COVID-19, pero aún permanecerá en su domicilio para reforzar su salud y poder regresar a los sets al frente de "Aprendo en casa".

Katy Jara

La cantante Katy Jara hace un par de días declaró a un medio que se había contagiado con coronavirus, pero no solo ella también su pareja, pero que no quisieron contarlo para no asustar a sus familiares. Tras pasar varios días en casa y siguiendo el tratamiento ambos salieron airosos de la enfermedad.

“(…) Ya me encuentro en el día 21 de cuarentena, mi esposo ni yo hemos salido de para nada”, manifestó la artista.

Mario Irivarren

Mario Irivarren contó en el estreno de Esto es guerra el cómo se contagió de COVID-19. Indicó que fue al tratar de ayudar a una señora que presentaba síntomas, él llevó hasta emergencias para que sea atendida. A través de sus redes sociales reveló que venció al coronavirus.

El modelo y emprendedor le confirmó a una seguidora que ya se encontraba mejor de salud, al conocer esto sus miles de followers le enviaron mensajes de felicitaciones.

Leonard León

Leonard León, por su parte fue uno de los primeros artistas en dar positivo al Covid-19. El artista cumplió con el aislamiento en su hogar y poco a poco venció a la enfermedad. Hoy ha regresado con su familia ya que pudo vencer al coronavirus.

Jefferson Farfán

Jefferson Farfán sorprendió al comunicar que se contagió de coronavirus. El futbolista compartió en su cuenta de Instagram un mensaje contando su situación, pero tras varias semanas consiguió vencer al virus.

“Y desde aquí vamos avanzando, sintiéndonos cada día mejor y fuertes y con la mente siempre en positivo porque hoy fue un buen día, pero mañana será aún mejor porque Dios traza el camino y aquí seguimos fieles en ese trayecto”, indicó.