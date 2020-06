Katy Jara: “Di positivo al COVID-19, pero ya vencí a la enfermedad”

La cantante Katy Jara reveló que ella y su esposo Marvin Bancayán dieron positivo para COVID-19 y que, hoy en día, ya se encuentran fuera de peligro. La pareja se está recuperando tras un intenso cuadro de náuseas y dolores de espalda.

Jara contó en una entrevista para el Karibeña que ya está mejor y que prefirió no contarle nada a su familia para no preocuparlos. “(…) Ya me encuentro en el día 21 de cuarentena, mi esposo ni yo hemos salido de para nada”, manifestó la artista.

Además indicó que los síntomas iniciaron el pasado 27 de mayo cuando empezó a sentir dolores de cabeza fiebre. Luego, el día 28 que tenía que ir a grabar “Domingo de Fiesta”, ya no aguantó los malestares.

“A mí me atacó por los riñones y la circulación por eso sentía ardor en el cuerpo, me recentaron pastillas anticoagulantes”, añadió la cantante.

Así como ella otros artistas también padecieron de esta enfermedad. El más conocido fue el de Paul Gastelo.

¡Superó la crisis! Pold Gastelo abandona la Unidad de Cuidado Intensivos

Pold Gastelo dejó la Unidad de Cuidados Intensivos este miércoles 03 de junio. El director general de Del Barrio Producciones, Hugo Coya, comunicó a través de su cuenta de Instagram que el actor peruano se encuentra estable y ha presentado una mejoría, luego de contraer coronavirus. Sigue leyendo...