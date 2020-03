Christian Domínguez, Angelo Fukuy, Katy Jara y más cantantes graban emotiva canción contra el COVID-19

Preocupados por la situación que enfrenta el país ante la propagación del coronavirus, reconocidas agrupaciones y solistas se unieron para enviar un mensaje a la población, con el fin de que respeten la cuarentena.

En el video colgado en YouTube por el dúo Wanna, se ve a Katy Jara, Christian Domínguez y Angelo Fukuy cantando un emotivo tema. La canción fue grabado desde sus casas.

“Hacer Patria significa contribuir de alguna manera con el bienestar de los demás y no ser indiferente a los problemas de tu país. Compuse esta canción con el propósito de alzar la voz y hacer patria, precisamente. Tuvimos la bendición de que algunos amigos artistas aceptaron grabarla sin salir de casa, siendo consecuentes con el mensaje que queremos transmitir”, declaró Walter Iglesias, integrante de Wanna.

La letra de la canción hace énfasis en la importancia de quedarse en casa para poder salvaguardar a nuestros seres queridos que podrían verse más perjudicados por la enfermedad.

"No me importa lo que digan. Yo me quedo en casa, por la salud de mi familia. Por mis hijos y mis padres", se escucha en el coro de la canción.

Entre los artistas invitados figuran Katy Jara, Christian Domínguez, Jonathan Rojas, Angelo Fukuy, Francisco Ayllon, Ruby, entre otros.