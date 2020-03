Paty Muñoz confesó que el actor Sergio Goyri intentó violarla [VIDEO]

Paty Muñoz, actriz reconocida en México a través de una entrevista ya no quiso quedarse callada ante la impunidad de un famoso galán de telenovelas, Sergio Goyri, quien intentó violarla.

Paty Muñoz reveló cómo Sergio Goyri intentó violarla

Las revelaciones de la artista se emitió por el programa “Sale el sol”, pues por primera vez se atrevió a contar el nombre del intérprete que intentó abusar de ella sexualmente.

"Como él también hacia cine, yo pensé que me iba a proponer alguna película, me saludó, me dijo que fuera a su camerino y yo pensé que me iba a ofrecer trabajo pero ya no me dejaba salir y yo no me dejé que me tocara”, expresó la mexicana.

Entonces, ocurrió el instante más desesperante que tuvo que superar.“Al momento de intentar salir yo lo empujaba, él me empujaba porque soy una mujer de lucha”.

La famosa después de años habla por primera vez de este hecho, el cuál, no intentó demandar por vergüenza y temor a ser señalada por la gente.

Paty Muñoz solo desea que el público sepa la verdad y conozcan la verdadera personalidad de Sergio Goyri. Tras lo ocurrido llevó terapia y ahora puede contarlo tranquila.

Además, durante la conversación con el periodista, la modelo reiteró que jamás dio motivos para que Goyri intentara abusar de ella.

Vídeo - Paty Muñoz cuenta que Sergio Goyri intentó abusar de ella

Telenovelas de Sergio Goyri junto a Bárbara Mori en 'Rubí'