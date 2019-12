Mauricio Islas sobre acusación de violación a Génesis Rodríguez: “No es como se dijo"

Tras anunciar que pronto lanzará su libro donde contará su verdad sobre la denuncia de violación a Génesis Rodríguez, Mauricio Islas aclaró que no busca perjudicar a la hija de José Luis Rodríguez El Puma.

Como se recuerda, hace 15 años, el actor fue denunciado por José Luis Rodríguez El Puma de haber tenido relaciones sexuales con su hija cuando tenía 16 años.

En agosto del 2004, Mauricio Islas enfrentó la acusación de violación sexual en una Corte de Miami, Estados Unidos. Tanto él como Génesis eran compañeros en la telenovela de Telemundo.

Según reportó People en Español, el mexicano contará su versión en el libreo donde incluye "por supuesto, todas las etapas en mi vida que me han marcado (como lo ocurrido con Génesis Rodríguez), cómo me han marcado y cada una lo que me ha dejado”.

En conferencia de prensa, recalcó que su intención es contar su experiencia, pues “fue distinto a como se dio a conocer a nivel público”.

“Están dos lados siempre. De lo que hablo ahí es de lo que a mí me costó, de lo que yo me tuve que hacer responsable y, sobre todo, de lo que entendí de ese proceso”, señaló.

“Sabía que ese tema, tarde o temprano, se iban a arreglar de una y otra forma porque las cosas no eran como se decían. Pero, independientemente de eso, sí había algo que también tuve que hacerme responsable, por algo me tocó vivirlo”, comentó.

Cabe señalar que en este tiempo, Islas estaba casado con la venezolana Patricia Villasaña, madre de su hija Camila. Tras el escándalo, la pareja se divorció en el 2006. Actualmente, el actor es pareja de Paloma Quezada, madre de su hijo Emiliano.