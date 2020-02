Lucero y su hija emocionan a sus fans al contar que cantarían juntas por primera vez

Lucero se convirtió en una de las mujeres más famosas gracias a su talento que expuso desde niña con el canto y actuación en exitosas telenovelas de Televisa.

Desde ese momento, su carrera no ha parado hasta la actualidad y la misma cualidad ha sido heredada por su hija con quien se atrevería a cantar juntas por primera vez.

La intérprete se ganó el cariño por su voz prodigio, manteniéndose activa a sus 50 años y llenando los escenarios en todo el mundo. Pero que acaba de generar emoción en su público fue cuando compartió un vídeo en Instagram.

¿Lucero cantará con su hija?

De acuerdo a la grabación, la mexicana contaba emocionada su próxima presentación en el Auditorio Nacional de su país. Ante ello, sus seguidores le consultaron si pronto podrían verla interpretando junto a su primogénita.

La artista sin inconvenientes expresó en su plataforma digital. “No es un hecho, no tengo fecha ni canción. Así de ‘Lucerito ven córrele vamos a grabar’, pues todavía no, pero sí me va a encantar cantar algo con ella, sobre todo para tener un recuerdo juntas, para que el día de mañana podamos tener nuestra canción”.

“Sí me gustaría cantar con ella. Algo vamos a preparar y si se puede usar para algún disco o mi canal o así, se los voy a compartir porque va a estar padrísimo y nos va a encantar hacerlo juntas”.

Además, contó la orgullosa mamá. “Cantamos mucho en la casa, hacemos primera y segunda voz, tarareamos de todo, canta muy lindo Lucero y ojalá que podamos grabar juntas... estaría bruto".

Vídeo - Hija de Lucero junto a Manuel Mijares cantando