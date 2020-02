Lucero celebra cumpleaños de su exesposo Manuel Mijares con emotivo momento

Lucero querida por su talento y carisma desde niña, demuestra una vez más su madurez y la buena relación que mantiene con su exesposo Manuel Mijares que estuvo de cumpleaños.

La cantante demostró públicamente que siempre él será importante, festejando su día con una emotivas palabras, confirmando su amor y respeto por el hombre que una vez se enamoró.

El mexicano le propuso matrimonio cuando 'La novia de América' se consolidaba con su carrera musical, sin embargo, hace nueve años ambos confirmaron el termino de su compromiso.

¿Cómo celebró Lucero el cumpleaños de Manuel Mijares?

La artista no tuvo ningún inconveniente en celebrar esta fecha importante no solo para ella sino para sus menores, quienes han sido testigo que no existe rencores entre sus padres.

Por medio de sus redes sociales de Instagram y Twitter la actriz le dedicó un conmovedor mensaje a Mijares que acompañada con una tierna fotografía.

En el retrato de puede ver, el tierno momento donde el famoso camina abrazado de sus herederos. "Feliz feliz cumple, Manuelito, que la vida te siga regalando tantas bendiciones. Que sea un día maravilloso para ti y que así sea todo el año; con salud, amor y felicidad siempre".

Feliz feliz cumple @MijaresOficial !!! Manuelito, que la vida te siga regalando tantas bendiciones. Que sea un día maravilloso para ti y que así sea todo el año; con salud, amor y felicidad siempre. 😘🎂🎉 pic.twitter.com/qVNpC7qPMd — Lucero (@LuceroMexico) February 7, 2020

¿Cuántos hijos tiene Lucero y Manuel Mijares?

Los mexicanos tuvieron durante sus 14 años de romance dos menores, José Manuel y Lucero Mijares que hace unos días cumplió 15 años.

Los jóvenes de la expareja comprobaron que heredaron el talento de sus padres. Por eso, Manuel Miajres recordó en su plataforma digital cuando hace un año, Lucerito le hizo el mejor regalo, cantar junto a él en un concierto.