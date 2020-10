Víctor Hugo, ex juez FIFA, critica desempeño del árbitro Julio Bascuñán

El ex juez FIFA, Víctor Hugo Rivera, habló fuerte y claro sobre el desempeño del árbitro chileno Julio Bascuñán en el duelo entre Perú y Brasil. También, el desalentador resultado impactó a miles de peruanos en redes sociales.

"Es una pena lo que vimos con el arbitraje, solo denota que la terna no estuvo a nivel de un partido por Eliminatorias. Técnicamente para mí el arbitraje tuvo una pésima calificación", señaló Víctor Hugo en una reciente entrevista con El Popular.

Asimismo, el árbitro peruano Hugo Rivera indicó que Bascuñán no sabe usar adecuadamente el videoarbitraje (VAR). "No solo él, todos. No saben usar correctamente el VAR".

"La FIFA explica bien claro que este sistema es una ayuda ante cualquier duda y Julio (Bascuñán) no lo hizo, en situaciones puntuales en las que debió hacerlo no solo porque desde afuera se ve, sino que por reglamento pudo asistirse de esta ayuda", agregó.

A pesar de que Bascuñán tenga experiencia en mundiales, Hugo Rivera aseveró que en este compromiso entre Perú vs. Brasil no estuvo en su mejor momento. "He trabajado con él, sé que suele prepararse mucho", añadió.

Cuando fue consultado sobre las medidas que debe tomar la Federación Peruana de Fútbol (FPF), el árbitro de la Primera División peruana desde 1997 reveló que primero se debe solicitar los audios de las conversaciones que se dieron en las jugadas polémicas, solicitar un informe al asesor. Luego, detallar la queja y solicitar de ser el caso una sanción, sin embargo, debe estar bien argumentada.

Cambio de árbitro antes del partido

Del mismo modo, Hugo Rivera manifestó que se debió pedir el cambio del árbitro antes del partido entre los seleccionados sudamericanos, ya que el próximo duelo es Perú vs. Chile. "¿Por qué siempre tenemos que prender velas cuando ya pasó la procesión? Esto no puede seguir pasando", exhortó.

Finalmente, Víctor Hugo, quién obtuvo su insignia de FIFA en 2001, explicó que el punto de quiebre del partido fue en el segundo penal. "Ese penal entre comillas de Zambrano a Neymar desequilibra a la selección peruana", puntualizó.