Conmebol difunde el audio del VAR sobre el penal cobrado a Neymar

El polémico penal cobrado a favor de Neymar ha generado miles de reacciones en Internet. En ese sentido, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) publicó un video con la conversación de los referís al mando del videoarbitraje (VAR) en el duelo entre Perú y Brasil, en el que se observa el análisis del penal cobrado por el árbitro Julio Bascuñán.

En el partido jugado, el martes 13 de octubre, un supuesto penal de Carlos Zambrano en el minuto 83 lo pone a Brasil adelante en el marcador 3-2. Esta decisión del árbitro chileno Bascuñán fue duramente criticado debido a que a primera vista no se ve una infracción de Zambrano a Neymar.

La Conmebol difundió anoche la conversación entre los encargados del VAR sobre el penal que causó sensación en redes sociales y decenas de comentaristas deportivos.

La imagen revisada se inicia con la llegada del ataque visitante al área peruana y la alerta desde el VAR de posible falta. "Sanciona penal", se escucha inmediatamente después del contacto entre el seleccionado Carlos Zambrano y el brasileño Neymar.

Asimismo, se oye la voz del árbitro Julio Bascuñán diciendo "lo toca abajo". "Dice que lo toca abajo, perfecto", replican desde el VAR.

Los árbitros en cabina del VAR repiten una y otra vez la acción desde varios ángulos y mantienen su postura sobre la supuesta falta contra el delantero brasileño.

"Hay un contacto de un pie abajo de Zambrano, si no me equivoco con Neymar", se escucha y luego confirman: "El contacto existe del defensa con el pie de Neymar, revise distintos ángulos, no hay fuera de juego".