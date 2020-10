FPF reclamará ante Conmebol arbitraje de Julio Bascuñán por partido de Perú vs. Brasil

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) elevará una protesta a la Conmebol por el polémico arbitraje del árbitro chileno Julio Bascuñán tras la derrota de la Blanquirroja ante Brasil por 4-2 en el Estadio Nacional de Lima.

Fuentes cercanas a La República informaron que la FPF también exigirá escuchar los diálogos de los jueces del VAR involucrados en los polémicos goles de la canarinha y la expulsión de Carlos Zambrano.

En el proceso, la selección peruana perdió con un global de 4-2 este martes ante Brasil por la jornada 2 de las Eliminatorias a Qatar 2022. El equipo de Ricardo Gareca no pudo sumar de a tres por segunda fecha consecutiva, en un duelo que acabó con un polémico arbitraje del chileno Julio Bascuñán y la posible complicidad de los jueves del VAR.

Para Perú, los goles fueron de André Carrillo (6′) y Renato Tapia (59′). Por su parte, Brasil tuvo como estrella principal al cuestionado Neymar (28′, 83′ y 94′) y el tanto de Richarlison (64′). Con esta derrota, la 'Blanquirroja' queda relegada al octavo lugar de la tabla de posiciones con un solitario punto, mientras que la 'verde-amarela' llega al primer puesto con seis unidades.

Sin lugar a dudas, Julio Bascuñán fue el más solicitado por las cámaras después del Perú vs. Brasil. Sin embargo, el colegiado chileno optó por retirarse en silencio del Estadio Nacional entre abucheos por parte de los asistentes.

(Foto: EFE)

Las cámaras de Movistar Deportes captaron el preciso momento en que Julio Bascuñán abordaba su movilidad luego de ignorar las consultas de la prensa y los hinchas sobre las jugadas polémicas del Perú vs. Brasil, en el que no revisó el VAR, con excepción de la expulsión de Carlos Zambrano.

"De los árbitros no opino. No tengo costumbre de hacerlo. Estoy enfocado totalmente en el juego. A veces los arbitrajes no tienen el relieve o no tienen un buen día", comentó Ricardo Gareca en conferencia de prensa.

(Foto: EFE)

El dirigente de la selección peruana destacó que la selección peruana "neutralizó bien a Brasil, a pesar de todos los recursos que tienen" e incluso habló de los goles de Neymar.

"Que haya hecho tres goles, dos fueron penales, no en jugadas. Recién el tercero fue en un contra ataque. Creo que fueron situaciones que resolvimos mal nosotros pero de todas maneras, no vi en el juego en sí que de pronto hubiera una superioridad. Por momentos logramos neutralizarlos, pero tienen grandes jugadores", expresó Ricardo Gareca sobre el encuentro entre Perú vs. Brasil.