Pilar Mazzetti: "Una persona vacunada no va a enfermar, pero puede llevar en su superficie el virus"

En declaraciones a la prensa desde el distrito de San Borja, la titular del Ministerio de Salud (MINSA), Pilar Mazzetti, se refirió a la llegada de la vacuna al país. Al respecto, instó a la población a "ponerse las pilas" y seguir cumpliendo las medidas de prevención contra la COVID-19.

"No hay nada que solucione el hecho de que una persona no cumpla con las medidas. (…) Una persona vacunada no va a enfermar, pero puede llevar en su superficie el virus y puede pasarlo a otra persona en los contactos físicos", expresó.

En esa misma línea, la ministra confirmó el inicio de la segunda ola de la pandemia de la COVID-19. Aseguró que "está empezando más lento", lo que le ha dado tiempo a su sector de distribuir 5 800 balones de oxígeno y 250 000 oxímetros, que han sido enviados a distintas regiones con mayor incidencia de la enfermedad.

Pilar Mazzetti fue consultada sobre los sueldos de los trabajadores de Essalud e indicó que se encuentran trabajando y buscando alternativas para que todos puedan tener mejores condiciones de trabajo.

"No hemos podido conseguir los fondos, pero eso no quita que seguimos trabajando", manifestó en sus recientes declaraciones a la prensa.

En otro momento, la titular de salud aseguró que si hay camas UCI, dejando entrever que la información ha sido manipulada para generar alarma en la población respecto a la carencia en su sector.