¡Lotería! Enfermera que cuida pacientes con COVID-19 gana un millón de dólares

En ocasiones la fortuna toca nuestra puerta cuando menos lo esperamos y eso fue lo que le sucedió a una enfermera de Carolina Norte, Estados Unidos. La profesional de la salud estuvo en primera línea batallando contra la COVID-19.

Terri Watkins, quien trabaja en una unidad de atención para pacientes con coronavirus, se llevó una sorpresa cuando le notificaron que era la ganadora del sorteo de Supreme Riches de la Lotería de Educación que se realiza a nivel nacional y, por lo tanto, se llevaría a casa un nada menos que un millón de dólares.

La enfermera fue elegida entre más de 513 mil personas para llevarse el jugoso premio. En una entrevista que compartió NC Education Lottery, la profesional explicó que cuando le informaron que era la ganadora pensó que se trataba de una estafa o una vil broma.

"Creí que era una estafa. ¡Estaba un poco molesta en realidad! Pensé que no era real, que no podía ser real. Todavía es algo en lo que realmente no creo, todavía estoy en shock aquí ", recordó Terri Watkins.

La ciudadana estadunidense indicó que después de todo lo que ha vivido durante la pandemia, está muy agradecida de haber recibido un apoyo para poder sobrellevar la crisis económica ante la pandemia de la COVID-19.

"Soy enfermera y trabajo en la unidad de covid, en un centro de atención a largo plazo... Con sólo ver algunas de las cosas que tuve que ver, estoy muy agradecida. Había estado orando por algo que me ayudara con esta situación. Realmente es algo grandioso. He sido muy bendecida", contó.

En otro momento, la enfermera revela cómo gastará su dinero. Decidió llevarse la suma total a casa, en lugar de recibir 20 pagos anuales de 50 mil dólares. Sin embargo, la profesional de salud sólo se llevó 424,500 dólares debido a impuestos estatales y federales. Indicó que utilizará su dinero para una nueva casa.

"Me lo tomaré con calma y me daré cuenta de lo que voy a hacer. Me encantaría una casa nueva, pero tengo que tomarme un tiempo y pensar en el lugar correcto", detalló.

Las personas ganadoras del segundo sorteo de la lotería de la educación, normalmente son notificadas por medio de una llamada telefónica o correo electrónico, indicaron medios locales.