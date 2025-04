La FORMA INNOVADORA de un joven para CELEBRAR su cumpleaños: saludos por YAPE con solo 0.10 céntimos

La original iniciativa no tardó en generar reacciones en las redes. El día de su cumpleaños, los saludos comenzaron a llegar junto con montos variados: desde cifras simbólicas como S/0.1 hasta transferencias significativamente mayores, llegando algunos hasta S/250. Entre los mensajes que acompañaron estas transferencias destaca la frase:

“En mi cumpleaños pedí que me saluden por Yape y no me arrepiento”.