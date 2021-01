Ministra Pilar Mazzetti: "No hay camas UCI, eso no es cierto"

Tras el incremento de contagios por coronavirus, la Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud) anunció el último miércoles que no hay camas en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) en los hospitales para pacientes con COVID-19.

Sin embargo, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti Soler, aseveró hoy que dicha información no es real. "De que no hay camas UCI, eso no es cierto. En la medida que nos vamos acercando una o dos camas, inmediatamente estamos haciendo las implementaciones necesarias", afirmó Pilar Mazzetti.

Asimismo, la titular de Salud se pronunció sobre la huelga indefinida del personal de salud encabezada por la Federación Médica Peruana, la cual generan gran preocupación en la población, pues el país atraviesa una segunda ola de la COVID-19.

"Con respecto a la Federación hemos tenido reuniones, en lo personal también, con representantes de la federación y con su presidente. Lo primero que debemos hace es reconocer todo lo que haya que reconocer que los pedidos que nos están haciendo los trabajadores salud son absolutamente razonables y justos".

"Yo, como trabajadora de la salud también vivo esas situaciones y reconozco que frente al trabajo que están haciendo no estamos pidiendo cumplir con los ofrecimientos que se han hecho. Si bien es cierto que no hemos podido conseguir los fondos, eso no quita que sigamos trabajando", añadió Mazzetti durante la inauguración de la primera farmaDiris en San Borja.

Finalmente, Mazzetti Soler lamentó la muerte del personal médico que estuvo en primera línea luchando contra el coronavirus y salvando decenas de vidas en los hospitales en el país.

"Vamos a seguir buscando alternativas que nos permita a todos los trabajadores de salud puedan tener mejores condiciones de trabajo. Muchos de ellos, mis amigos, mis colegas, mis compañeros de trabajo han perdido la vida en esta pandemia. Es por eso que, tenga la certeza que seguimos trabajando", remarcó Pilar Mazzetti.