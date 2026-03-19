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Samahara Lobatón sorprende al revelar polémico secreto del hijo de Farfán que podría hacerlo perder todo

'Como agua para chocolate' entra en su fase más intensa con el episodio 5 en HBO Max

En este quinto episodio, secretos y emociones reprimidas aparecen. Tita debe tomar decisiones que marcan un punto de quiebre en su vida, mientras el entorno se vuelve incierto.

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    'Como agua para chocolate' entra en su fase más intensa con el episodio 5 en HBO Max
    'Como agua para chocolate' es la serie más vista de HBO Max | Foto: HBO
    'Como agua para chocolate' entra en su fase más intensa con el episodio 5 en HBO Max

    La historia de 'Como agua para chocolate' alcanza un punto de quiebre emocional con el estreno de su quinto episodio, titulado Frijoles gordos a la tezcucana, ya disponible en HBO Max desde el 15 de marzo.

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    En este capítulo, la trama deja de lado cualquier intento de contención y se sumerge en un terreno donde los sentimientos reprimidos comienzan a salir a la superficie. La tensión acumulada finalmente exige respuestas.

    Tita enfrenta una decisión que cambiará todo

    El entorno deja de ser refugio y se transforma en un espacio cargado de incertidumbre. Secretos que antes se susurraban comienzan a hacerse evidentes, mientras figuras del pasado reaparecen para influir en el presente. La sombra de Mamá Elena vuelve a sentirse, pero esta vez el control ya no es absoluto.

    Amor, culpa y decisiones sin retorno

    Mientras tanto, Pedro atraviesa su propia crisis emocional, lo que intensifica el conflicto con Tita. El amor deja de ser impulso y se convierte en una elección consciente, con consecuencias. Aquí, amar implica decidir. Y decidir implica perder algo.

    Estrenos y episodios

    La temporada final ya se encuentra disponible en HBO Max, con estrenos semanales:

    • Episodio 5: 15 de marzo – Frijoles gordos a la tezcucana
    • Episodio 6: 22 de marzo – Chiles en nogada.

    Un elenco que eleva la intensidad

    La serie cuenta con actuaciones destacadas de:

    • Irene Azuela
    • Azul Guaita
    • Ana Valeria Becerril
    • Andrea Chaparro
    • Andrés Baida.
    SOBRE EL AUTOR:
    'Como agua para chocolate' entra en su fase más intensa con el episodio 5 en HBO Max
    Flavia Paredes

    Me gusta el cine más que el streaming. Egresada de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Soy parte de GLR desde el 2017 en marcas como La República y Wapa.pe

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