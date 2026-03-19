'Como agua para chocolate' entra en su fase más intensa con el episodio 5 en HBO Max

En este quinto episodio , secretos y emociones reprimidas aparecen. Tita debe tomar decisiones que marcan un punto de quiebre en su vida, mientras el entorno se vuelve incierto.

'Como agua para chocolate' es la serie más vista de HBO Max | Foto: HBO

'Como agua para chocolate' es la serie más vista de HBO Max | Foto: HBO

La historia de 'Como agua para chocolate' alcanza un punto de quiebre emocional con el estreno de su quinto episodio, titulado Frijoles gordos a la tezcucana, ya disponible en HBO Max desde el 15 de marzo.

En este capítulo, la trama deja de lado cualquier intento de contención y se sumerge en un terreno donde los sentimientos reprimidos comienzan a salir a la superficie. La tensión acumulada finalmente exige respuestas.

Tita enfrenta una decisión que cambiará todo

El entorno deja de ser refugio y se transforma en un espacio cargado de incertidumbre. Secretos que antes se susurraban comienzan a hacerse evidentes, mientras figuras del pasado reaparecen para influir en el presente. La sombra de Mamá Elena vuelve a sentirse, pero esta vez el control ya no es absoluto.

Amor, culpa y decisiones sin retorno

Mientras tanto, Pedro atraviesa su propia crisis emocional, lo que intensifica el conflicto con Tita. El amor deja de ser impulso y se convierte en una elección consciente, con consecuencias. Aquí, amar implica decidir. Y decidir implica perder algo.

Estrenos y episodios

La temporada final ya se encuentra disponible en HBO Max, con estrenos semanales:

Episodio 5: 15 de marzo – Frijoles gordos a la tezcucana

15 de marzo – Frijoles gordos a la tezcucana Episodio 6: 22 de marzo – Chiles en nogada.

Un elenco que eleva la intensidad

La serie cuenta con actuaciones destacadas de: