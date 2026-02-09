Wapa.pe
¡Golpe al bolsillo! Banco de la Nación comenzará a cobrar por este servicio que antes era GRATUITO

Mi Mejor Enemiga, el estreno N°1 en todo el Perú

La comedia peruana se convirtió en el estreno más visto en las salas este fin de semana. 

    Mi Mejor Enemiga, el estreno N°1 en todo el Perú
    La película peruana ha tenido buena acogida.
    Mi Mejor Enemiga, el estreno N°1 en todo el Perú

    La comedia peruana “Mi Mejor Enemiga” cerró su primer fin de semana en las salas con una gran acogida, convirtiéndola en el estreno más visto el fin de semana, lo que asegura su permanencia en las salas de todo el país.

    La comedia, protagonizada por un atractivo elenco compuesto por: Nataniel Sánchez, Omar García, Mateo Garrido-Lecca Katia Palma, Patricia Portocarrero, Carlos Casella, Kukuki Morante y la participación especial de Timoteo y Karina Rivera, llenó las salas de cine del país, donde, además, el público fue sorprendido con la visita del elenco.

    wapa.pe

    "Agradecidos con el público peruano por su presencia en las salas a nivel nacional. El objetivo de la película era hacerlos reír, en medio de tantas malas noticias y creo que lo estamos logrando", ha reaccionado Saskia Bernaola ante la gran acogida.

    “Mi Mejor Enemiga”, dirigida por Saskia Bernaola, se estrenó el jueves 5 de febrero. Hay que resaltar que en la cartelera local ya se encontraban algunos blockbuster internacionales de grandes estudios de Hollywood, lo que la recepción entre los cinéfilos hacia la peruana resulta muy auspicioso. 

    En la Fiesta del Cine

    “Mi Mejor Enemiga” cuyo estreno originó que se abran nuevas funciones en diversas cadenas, estará como protagonista en la esperada “Fiesta del Cine”, donde el precio de la entrada estará a S/.6.50 soles.

    wapa.pe

    Las entradas para la esperada “Fiesta del Cine” son válidas para películas desde hoy lunes 9 hasta el miércoles 11 de febrero.El elenco seguirá recorriendo las salas para disfrutar con los espectadores.

