¿QUÉ PASÓ EN CHINCHA? Relámpagos y estruendosos truenos sorprendieron durante inusual fenómeno meteorológico

Relámpagos y fuertes truenos sorprendieron a vecinos de Chincha , Ica, este 7 de noviembre. Conoce qué provocó el inusual fenómeno y qué advirtió Senamhi .

Un inusual espectáculo meteorológico sorprendió a los habitantes de Chincha, en la región Ica, durante la tarde del sábado 7 de noviembre. Después de las 6.00 p. m., una serie de relámpagos iluminó el cielo de la provincia, mientras fuertes truenos llamaron la atención de los vecinos, quienes no tardaron en compartir imágenes y videos del fenómeno en redes sociales.

Los reportes provinieron principalmente de los distritos de El Carmen y Alto Larán, donde los residentes lograron captar las descargas eléctricas que se observaron hacia el sector este de la ciudad. Las grabaciones circularon rápidamente en Facebook, Instagram y TikTok debido a lo poco frecuente que resulta este tipo de actividad atmosférica en la zona.

Hasta el momento, la información difundida no confirma si el episodio estuvo acompañado de precipitaciones ni si ocasionó daños materiales o afectaciones a la población.

¿Por qué se registraron relámpagos y truenos en Chincha?

La plataforma especializada ASISMET explicó, mediante una publicación en X, que el fenómeno estuvo relacionado con el desplazamiento de nubosidad procedente de las partes altas de la provincia.

Estas condiciones atmosféricas habrían favorecido la formación de tormentas eléctricas cuyos destellos y estruendos pudieron percibirse desde diferentes sectores de Chincha.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) había advertido previamente sobre la posibilidad de precipitaciones acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento en distintas regiones del país.

Desde el punto de vista meteorológico, estas manifestaciones se producen cuando se desarrollan nubes de gran extensión vertical, conocidas como cumulonimbos, capaces de acumular importantes cargas eléctricas.

Los relámpagos corresponden a los destellos generados por las descargas, mientras que los truenos son el sonido provocado por la rápida expansión del aire calentado por la electricidad.

Senamhi advierte lluvias y tormentas eléctricas en distintas regiones del Perú

Los pronósticos del organismo meteorológico también contemplaron precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en sectores de la sierra, donde podrían presentarse tormentas eléctricas y vientos intensos.

En determinadas localidades de la sierra central y sur, ubicadas por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar, también se advirtió la posibilidad de nieve y granizo.

Por otro lado, las previsiones incluyeron lluvias y chubascos en sectores de la selva norte, central y sur, además de precipitaciones de mayor intensidad en Tumbes y Piura.

Precisamente, durante la noche del sábado 7 de noviembre, Senamhi emitió un aviso de muy corto plazo para zonas del norte peruano, vigente entre las 9.00 p. m. y las 11.00 p. m.

Aunque estos reportes evidencian condiciones de inestabilidad atmosférica en diferentes regiones, no permiten confirmar que se hayan registrado lluvias durante el episodio observado en Chincha.

¿El fenómeno El Niño está detrás de los cambios inusuales del clima?

El especialista Abraham Levy, representante del Comando del Sector Privado frente al fenómeno El Niño, se pronunció sobre las condiciones meteorológicas que vienen registrándose en el país.

A través de sus redes sociales, advirtió que "vamos a presenciar muchos fenómenos inusuales", al comentar lo sucedido en Chincha.

Asimismo, consideró que uno de los aspectos más llamativos del actual escenario climático es la "supresión de la estacionalidad", debido a las alteraciones en las temperaturas y el comportamiento habitual de las estaciones.

"No hubo invierno en la costa y ya estamos con clima de verano", añadió.

Sus declaraciones ponen atención sobre los cambios meteorológicos asociados al contexto de El Niño, aunque no constituyen por sí solas una confirmación de que este fenómeno haya provocado directamente la tormenta eléctrica observada en Chincha.