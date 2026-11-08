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Horóscopo de HOY domingo 08 de noviembre de 2026 con Jhan Sandoval: descubre qué sorpresas te deparan los astros

¿Qué dice el horóscopo sobre tu signo? Lee las predicciones de Jhan Sandoval para este domingo 8 de noviembre del 2026.

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    Horóscopo de HOY domingo 08 de noviembre de 2026 con Jhan Sandoval: descubre qué sorpresas te deparan los astros
    Horóscopo de HOY domingo 08 de noviembre de 2026 con Jhan Sandoval
    Horóscopo de HOY domingo 08 de noviembre de 2026 con Jhan Sandoval: descubre qué sorpresas te deparan los astros

    Este domingo, Jhan Sandoval te ofrece un horóscopo con una visión clara sobre lo que te espera. En esta guía presentamos las predicciones para cada signo en áreas clave, como el amor, el trabajo, la salud y las finanzas. Esta información te permitirá tomar decisiones informadas y prepararte para los acontecimientos del día. ¿Tienes curiosidad por saber qué sorpresas trae el horóscopo de este domingo 8 de noviembre del 2026? No te pierdas nuestra cobertura completa y descubre cómo las estrellas pueden guiar tu camino. Sigue leyendo para encontrar todas las respuestas.

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    Horóscopo Aries hoy (marzo 21-abril 20)

    Un familiar está incómodo por algunos de tus comentarios y notarás su enfado. Pasa por alto este momento y espera el instante correcto para poder hablar y aclararlo todo. Será lo más indicado. 

    Horóscopo Tauro hoy (abril 21-mayo 21)

    No vuelvas a cometer los mismos errores y trata de mantener una actitud mucho más tranquila frente a las nuevas diferencias que estás teniendo con tu pareja. De ti depende la estabilidad.

    Horóscopo Géminis hoy (mayo 22-junio 21)

    No sabes qué decisión tomar frente a ese problema que se ha presentado. No te veas presionado a tomar un camino si no sabes realmente cuál es el más conveniente. Detente y espera.

    Horóscopo Cáncer hoy (junio 22-julio 22)

    Podrías cambiar de parecer y cancelar una reunión a la que has prometido asistir. Sé consecuente y cumple con tu palabra, hay muchas personas que te esperan y desean estar a tu lado.

    Horóscopo Leo hoy (julio 22-agosto 23)

    Es posible que por una suma de dinero surja algún tipo de tensión familiar que, si no se sabe conducir, te alejaría de algunos seres queridos. No permitas este escenario y menos por dinero.

    Horóscopo Virgo hoy (agosto 24-septiembre 23)

    Hay mucho pendiente en casa y poca colaboración de parte de quienes viven contigo. Necesitas exigir mayor apoyo para poder avanzar. En el amor, esa persona te siente algo indiferente.

    Horóscopo Libra hoy (septiembre 24-octubre 23)

    No te dejes someter por esa persona que está exigiéndote muchas atenciones. Tienes que poner tus condiciones antes de continuar. Por la tarde, recibirás la visita de alguien que aprecias mucho.

    Horóscopo Escorpio hoy (octubre 24-noviembre 22)

    Es posible que alguien decida alejarse inesperadamente de ti. Luego de enterarte analizarás su actitud que, a pesar de ser radical, está basada en cierta indiferencia de tu parte. Discúlpate.

    Horóscopo Sagitario hoy (noviembre 23-diciembre 21)

    Esa persona que jamás pensaste volver a ver se comunicará contigo. Nada en ella ha cambiado, así que retomar contacto será volver a vivir lo mismo. Piensa si es lo que realmente deseas.

    Horóscopo Capricornio hoy (diciembre 22-enero 20)

    Sigues recordando esas escenas dolorosas y a esa persona que te hizo tanto daño. Ninguna de estas situaciones está en tu presente. Ahora solo queda reconocer tus heridas y sanarlas.

    Horóscopo Acuario hoy (enero 21-febrero 19)

    Es posible que aproveches la tarde para salir de compras y proveerte de todo lo que necesitas en la semana. En el amor, analiza si estás recibiendo lo mismo que das y pon tus condiciones.

    Horóscopo Piscis hoy (febrero 20-marzo 20)

    No estés fijándote al detalle en el comportamiento de esa persona para encontrarle un error y reclamarle. Esa actitud no será buena para construir la estabilidad amorosa que tanto deseas.

    Jhan Sandoval: horóscopo de este domingo

    Jhan Sandoval se inició a los quince años en el mundo de la astrología y el tarot. Entre 2006 y 2014 se formó en la Escuela de Astrología Casa XI y en el Centro Astrológico de Buenos Aires, CABA. En 2008 se inició como columnista del diario La República. Desde 2017, Jhan lee en vivo el tarot todos los lunes a las 7.50 a. m. en el programa 'Señales', que se transmite en la página de Facebook de Wapa.pe. Además, publica en nuestra página web el horóscopo semanal y las predicciones diarias.

    ¿Qué signo soy de acuerdo con mi fecha de nacimiento?

    Horóscopo de este domingo 8 de noviembre del 2026 de Jhan Sandoval. ¿Cuál es mi signo zodiacal? ¿Cuál soy según mi fecha de nacimiento? Esta y otras preguntas se responden aquí con una guía rápida basada en el cuadro de signos zodiacales. Cada signo se asocia con un periodo específico del año. Solo encuentra tu fecha de nacimiento en el rango correspondiente y descubre tu signo zodiacal.

    Signos zodiacales por mes

    Signo ZodiacalPeriodoMeses Relacionados
    Capricornio22 de diciembre - 19 de eneroDiciembre, Enero
    Acuario20 de enero - 18 de febreroEnero, Febrero
    Piscis19 de febrero - 20 de marzoFebrero, Marzo
    Aries21 de marzo - 19 de abrilMarzo, Abril
    Tauro20 de abril - 20 de mayoAbril, Mayo
    Géminis21 de mayo - 20 de junioMayo, Junio
    Cáncer21 de junio - 22 de julioJunio, Julio
    Leo23 de julio - 22 de agostoJulio, Agosto
    Virgo23 de agosto - 22 de septiembreAgosto, Septiembre
    Libra23 de septiembre - 22 de octubreSeptiembre, Octubre
    Escorpio23 de octubre - 21 de noviembreOctubre, Noviembre
    Sagitario22 de noviembre - 21 de diciembreNoviembre, Diciembre
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    Horóscopo occidental, chino e hindú según signo zodiacal

    Cuando hablamos de astrología, es importante reconocer que diferentes culturas han desarrollado sus propios sistemas astrológicos, cada uno con características y simbolismos únicos. A continuación, te presentamos un cuadro comparativo que detalla los doce signos zodiacales del horóscopo occidentalchino e hindú, y ofrece una visión integral de cómo se interpretan la personalidad y el destino según estas tres tradiciones astrológicas.

    Signo zodiacalFechasHoróscopo occidental,Horóscopo HindúHoróscopo Chino
    Acuario20 de enero - 18 de febreroUrano / SaturnoVayuTigre
    Aries21 de marzo - 20 de abrilMarte / PlutónTejas (fuego)Dragón
    Cáncer25 de junio - 22 de julioLunaJala (agua)Cabra 
    Capricornio22 de diciembre - 19 de eneroSaturnoPrithiviBuey
    Escorpio23 de octubre - 22 de noviembrePlutón / MarteJalaCerdo
    Géminis21 de mayo - 24 de junioMercurioVayu (aire)Caballo
    Leo23 de julio - 23 de agostoSolTejasMono
    Libra24 de septiembre - 22 de octubreVenusVayuPerro
    Piscis19 de febrero - 20 de marzoNeptuno / JúpiterJalaConejo
    Sagitario22 de noviembre - 21 de diciembreJúpiterTejasRata
    Tauro21 de abril - 20 de mayoVenus / TierraPrithivi (tierra)Serpiente
    Virgo24 de agosto - 23 de septiembreMercurioPrithiviGallo

    La astrología es una disciplina que divide los doce signos del zodiaco en cuatro elementos fundamentales: fuego, tierra, aire y agua, cada uno con características únicas que influyen en quienes nacen bajo su influencia.

    Los signos zodiacales de fuego, como Aries, Leo y Sagitario, se distinguen por su creatividad y habilidad para percibir la realidad en su totalidad, lo que aporta claridad en diversas circunstancias. Por otro lado, los signos zodiacales de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, son reconocidos por su sensatez, perseverancia, organización y enfoque pragmático; la tierra simboliza lo concreto y es esencial para nuestra existencia material. Los signos zodiacales de aire, representados por Géminis, Libra y Acuario, simbolizan el movimiento y la conexión, y actúan como un puente entre el cielo y la tierra. Las personas nacidas bajo estos signos son hábiles en la comunicación, la interacción social y disfrutan de la aventura. Por último, los signos zodiacales de agua, de naturaleza fluida y adaptable, se ajustan a las circunstancias. Cáncer, Escorpio y Piscis se destacan por su capacidad de adaptación.

    Cada signo zodiacal está asociado a un elemento que ayuda a comprender mejor los desafíos y las oportunidades que se presentan en la vida cotidiana.

    Signos zodiacales por elemento

    ElementoSigno ZodiacalFechas
    AguaCáncer25 de junio - 22 de julio
    AguaEscorpio23 de octubre - 22 de noviembre
    AguaPiscis19 de febrero - 20 de marzo
    AireAcuario20 de enero - 18 de febrero
    AireGéminis21 de mayo - 24 de junio
    AireLibra24 de septiembre - 22 de octubre
    FuegoAries21 de marzo - 20 de abril
    FuegoLeo23 de julio - 23 de agosto
    FuegoSagitario22 de noviembre - 21 de diciembre
    TierraCapricornio22 de diciembre - 19 de enero
    TierraTauro21 de abril - 20 de mayo
    SOBRE EL AUTOR:
    Horóscopo de HOY domingo 08 de noviembre de 2026 con Jhan Sandoval: descubre qué sorpresas te deparan los astros
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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