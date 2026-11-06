¡HASTA 12 HORAS SIN AGUA! Sedapal confirma CORTE este sábado 7 de noviembre en Lima: Estos DISTRITOS serán AFECTADOS

Sedapal ha anunciado una suspensión del suministro de agua potable para este sábado en sectores específicos de Lurigancho, Puente Piedra y La Molin a. Descubre cuáles son las urbanizaciones afectadas y consulta los horarios respectivos.

¡Atención, habitantes de Lima! La empresa Sedapal ha planificado una nueva suspensión del servicio de agua para el sábado 7 de noviembre de 2026. Este corte, que durará hasta 12 horas, afectará a diversas familias de la capital, obligando a los residentes a tomar medidas precautorias en tres distritos específicos.

Según lo anunciado, esta interrupción se debe a labores técnicas de mantenimiento y optimización de las redes de distribución para asegurar el funcionamiento adecuado de la infraestructura responsable del suministro de agua potable.

No obstante, solo ciertas áreas serán afectadas dentro de los mencionados distritos, concretamente urbanizaciones, asociaciones y asentamientos específicos.

¿Cuáles son los distritos afectados este sábado 7 de noviembre?

De acuerdo al cronograma, los cortes de agua comenzarán a las 7.00 a.m. y, según la zona, se extenderán hasta las 11.50 p.m. Los distritos implicados incluyen Lurigancho, Puente Piedra y La Molina.

Lurigancho: corte programado de 12 horas

Los vecinos de Lurigancho, conocido también como Chosica, enfrentarán el corte más extenso de este periodo. El servicio será suspendido desde las 7.00 a.m. hasta las 7.00 p.m.

Las zonas afectadas incluyen:

Urbanización San Antonio de Huampaní.

Urbanización Sol de Huampaní, etapas I a V.

Urbanización Huampaní.

Asociación Boulevard.

Asociación 30 Amigos.

Puente Piedra: 8 horas sin suministro

En Puente Piedra, la interrupción estará programada desde las 12:00 del mediodía hasta las 8.00 p.m.

Las áreas que experimentarán este corte son:

Pueblo Joven Laderas de Chillón, primera explanada.

Asentamiento Humano Laderas de Chillón, segunda explanada.

Urbanización Residencial La Ensenada.

La Molina: hasta las 11.50 p.m.

En La Molina, el corte comenzará a la 1.00 p.m. y se prolongará hasta las 11.50 p.m., abarcando un total de 10 horas y 50 minutos.

Las urbanizaciones y asociaciones que se verán afectadas son:

Urbanización El Remanso, etapas I y II.

Conjunto Residencial Jorge Chávez.

Urbanización Islas del Sol.

Urbanización Los Sirius, etapas I, II y III.

Asociación Roardi.

Asociación San Francisco.

Urbanización La Molina Vieja, etapas II y III.

¿Cómo comprobar si tu hogar está incluido en el corte?

Para confirmar si tu residencia está dentro de las áreas afectadas, los ciudadanos pueden usar el mapa interactivo de Sedapal, una herramienta útil para verificar las interrupciones planificadas del servicio.

Los usuarios deben ingresar a la plataforma oficial, introducir la dirección de su hogar o localizarlo directamente en el mapa para revisar los anuncios pertinentes.

Además, Sedapal sugiere almacenar agua con anticipación en contenedores limpios y cerrados, priorizando el uso para consumo, preparación de alimentos y aseo personal.

En caso de consultas sobre el cronograma o inconvenientes con la reanudación del servicio, los usuarios pueden comunicarse con Aquafono al (01) 317-8000.