URGENTE | Sismate emitió alarma de ALERTA DE TSUNAMI hoy en Perú: ¿Por qué se ACTIVÓ y sorprendió a todos?

Un simulacro con un terremoto simulado de 8.8 Mw a 60 km de Callao evalúa la preparación para un potencial tsunami en la costa peruana.

La notificación advirtió sobre la llegada de un tren de olas y solicitó a la población alejarse del litoral, destacando la importancia de seguir instrucciones de evacuación. | Foto: composición LR

La notificación advirtió sobre la llegada de un tren de olas y solicitó a la población alejarse del litoral, destacando la importancia de seguir instrucciones de evacuación. | Foto: composición LR

En la mañana del miércoles 4 de noviembre, los dispositivos móviles en Perú recibieron una alerta del Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias (Sismate) en el marco de un simulacro de sismo y tsunami. La alarma, que fue lanzada a las 10:05 a. m., advertía sobre una serie de olas inminentes, instando a la población a alejarse de la costa de inmediato.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) organizó esta práctica, desarrollando un escenario de emergencia ante un hipotético tsunami en las costas del país. Las autoridades insistieron, a través de un mensaje en los móviles, en evacuar a lugares seguros y seguir las indicaciones durante el ejercicio.

Alerta de Sismate sobre simulacro de tsunami.

Detalles de la Marina sobre el simulacro de tsunami provocado por un terremoto de 8.8 Mw

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú proporcionó detalles sobre el sismo hipotético que desencadenó el simulacro. El informe de las 10:00 a. m. del 4 de noviembre de 2026 describía un terremoto con magnitud de 8.8 Mw y una profundidad de 42 km.

El epicentro del evento simulado se ubicó a 60 km al oeste de la Provincia Constitucional del Callao. La DHN, citando al Instituto Geofísico del Perú (IGP), utilizó estos parámetros para la simulación, probando así los sistemas de alerta y respuesta ante tsunamis potenciales.