¡ÚLTIMO AVISO! ¿Llegas tarde al trabajo este 5 de noviembre? MTPE confirma 2 horas de tolerancia para estos distritos

MTPE anuncia hasta dos horas de tolerancia laboral este jueves 5 de noviembre por lluvias en Lima . Conoce los cuatro distritos beneficiados y las condiciones.

Los empleadores deberán implementar medidas para los trabajadores que se verán afectados.

Los empleadores deberán implementar medidas para los trabajadores que se verán afectados.

Las intensas lluvias registradas en Lima Metropolitana llevaron al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) a disponer hasta dos horas de tolerancia en el horario de ingreso laboral para este jueves 5 de noviembre. La medida está dirigida a los trabajadores que presenten dificultades para desplazarse desde o hacia determinados distritos de Lima Sur.

La disposición comprende tanto al sector público como al privado y busca evitar que los ciudadanos sean perjudicados por demoras relacionadas con las condiciones de las vías. El anuncio se produce en medio de las precipitaciones asociadas al fenómeno el Niño, que vienen generando complicaciones en diferentes sectores de la capital.

¿Qué distritos tendrán dos horas de tolerancia laboral este 5 de noviembre?

De acuerdo con el comunicado del MTPE, la medida excepcional alcanza a los trabajadores que se movilicen desde o hacia cuatro distritos de Lima Metropolitana.

Las jurisdicciones comprendidas son:

Villa María del Triunfo

Villa El Salvador

San Juan de Miraflores

Chorrillos

Los trabajadores que enfrenten inconvenientes durante sus desplazamientos podrán contar con un margen máximo de dos horas respecto de su horario habitual de ingreso.

La disposición tiene vigencia durante la jornada del jueves 5 de noviembre y no representa una modificación permanente de los horarios laborales.

Asimismo, el ministerio exhortó a las empresas e instituciones públicas a considerar las dificultades ocasionadas por las precipitaciones y adoptar criterios flexibles al evaluar las demoras.

Los trabajadores afectados no podrán ser sancionados.

¿Las empresas podrán descontar o sancionar a los trabajadores que lleguen tarde?

Uno de los puntos más importantes del pronunciamiento del MTPE establece que los retrasos ocasionados por las dificultades de desplazamiento asociadas a las lluvias no deberán considerarse tardanzas o faltas injustificadas.

En consecuencia, estas demoras no podrán utilizarse como motivo para imponer sanciones disciplinarias a los trabajadores comprendidos en la medida.

La disposición busca proteger a quienes enfrenten obstáculos extraordinarios durante su recorrido hacia sus centros laborales, especialmente cuando las condiciones de las vías alteren los tiempos habituales de traslado.

Sin embargo, la tolerancia anunciada no equivale a un día libre ni implica la suspensión general de las actividades laborales.

Gobierno declara estado de emergencia por 60 días ante lluvias de El Niño

La medida laboral se conoce después de que el Gobierno oficializara una declaratoria de emergencia por peligro inminente de intensas precipitaciones vinculadas al fenómeno El Niño 2026-2027.

Mediante el Decreto Supremo N.º 149-2026-PCM, publicado el 3 de noviembre en el diario oficial El Peruano, se estableció el estado de emergencia por sesenta días calendario en diversos distritos del país.

La disposición comprende localidades de distintos departamentos y de la Provincia Constitucional del Callao, con el objetivo de facilitar intervenciones preventivas, acciones de respuesta y trabajos de rehabilitación.

Entre las regiones incluidas se encuentran Lima, Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Arequipa, Cajamarca y otras zonas expuestas a precipitaciones intensas.

La declaratoria contempla la participación de diferentes ministerios, gobiernos regionales y municipalidades, bajo la coordinación y seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).