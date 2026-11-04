Jefferson Farfán se manda con CONTUNDENTE MENSAJE tras GRAVE DENUNCIA de Magaly Medina: "Voy a ir hasta el final"

Jefferson Farfán no permanecerá inactivo. Tras las graves acusaciones de la presentadora Magaly Medina, quien insinuó que el exfutbolista estaría relacionado con llamadas y mensajes amenazantes, Farfán alzó la voz. Decidido a proteger su reputación mediante acciones legales, el famoso '10 de la calle' manifestó su posición de manera firme a través de sus redes sociales.

El pronunciamiento de Jefferson Farfán ante las acusaciones de Magaly Medina

El lunes 2 de noviembre, Magaly Medina hizo públicas las amenazas que ha recibido en el contexto de sus litigios con el exdeportista. Según los mensajes, se indica que Farfán habría ordenado realizarle seguimiento y enviarle intimidantes textos. Este asunto continúa bajo investigación.

En respuesta, Jefferson Farfán, decidió abordar la situación compartiendo en sus historias de Instagram una imagen con el mensaje: “Voy a mí y apuesto el triple”. Además, añadió una declaración clara: “Voy a ir hasta el final”, acompañada de un emoji que guiña un ojo.

Mensaje compartido por Jefferson Farfán.