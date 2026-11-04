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Jefferson Farfán se manda con CONTUNDENTE MENSAJE tras GRAVE DENUNCIA de Magaly Medina: "Voy a ir hasta el final"

Magaly Medina insinuó amenazas del entorno de Farfán, quien rechaza cualquier difamación. ¿Procederá legalmente otra vez?

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    Jefferson Farfán se manda con CONTUNDENTE MENSAJE tras GRAVE DENUNCIA de Magaly Medina: "Voy a ir hasta el final"
    Jefferson Farfán y Magaly Medina
    Jefferson Farfán se manda con CONTUNDENTE MENSAJE tras GRAVE DENUNCIA de Magaly Medina: "Voy a ir hasta el final"

    Jefferson Farfán no permanecerá inactivo. Tras las graves acusaciones de la presentadora Magaly Medina, quien insinuó que el exfutbolista estaría relacionado con llamadas y mensajes amenazantes, Farfán alzó la voz. Decidido a proteger su reputación mediante acciones legales, el famoso '10 de la calle' manifestó su posición de manera firme a través de sus redes sociales.

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    El pronunciamiento de Jefferson Farfán ante las acusaciones de Magaly Medina

    El lunes 2 de noviembre, Magaly Medina hizo públicas las amenazas que ha recibido en el contexto de sus litigios con el exdeportista. Según los mensajes, se indica que Farfán habría ordenado realizarle seguimiento y enviarle intimidantes textos. Este asunto continúa bajo investigación.

    En respuesta, Jefferson Farfán, decidió abordar la situación compartiendo en sus historias de Instagram una imagen con el mensaje: “Voy a mí y apuesto el triple”. Además, añadió una declaración clara: “Voy a ir hasta el final”, acompañada de un emoji que guiña un ojo.

    Mensaje compartido por Jefferson Farfán.
    Mensaje compartido por Jefferson Farfán.

    El texto que generó inquietud en Medina fue escrito por 'Foquita' Farfán antes de conocerse las amenazas: “Buenos días, mi tía las 8.30 por fin pagaste completo, ¿estás asustada? Muchísimas gracias, TKM”, escribió.

    SOBRE EL AUTOR:
    Jefferson Farfán se manda con CONTUNDENTE MENSAJE tras GRAVE DENUNCIA de Magaly Medina: "Voy a ir hasta el final"
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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