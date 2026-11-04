Jefferson Farfán se manda con CONTUNDENTE MENSAJE tras GRAVE DENUNCIA de Magaly Medina: "Voy a ir hasta el final"Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Jefferson Farfán no permanecerá inactivo. Tras las graves acusaciones de la presentadora Magaly Medina, quien insinuó que el exfutbolista estaría relacionado con llamadas y mensajes amenazantes, Farfán alzó la voz. Decidido a proteger su reputación mediante acciones legales, el famoso '10 de la calle' manifestó su posición de manera firme a través de sus redes sociales.
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El pronunciamiento de Jefferson Farfán ante las acusaciones de Magaly Medina
El lunes 2 de noviembre, Magaly Medina hizo públicas las amenazas que ha recibido en el contexto de sus litigios con el exdeportista. Según los mensajes, se indica que Farfán habría ordenado realizarle seguimiento y enviarle intimidantes textos. Este asunto continúa bajo investigación.
En respuesta, Jefferson Farfán, decidió abordar la situación compartiendo en sus historias de Instagram una imagen con el mensaje: “Voy a mí y apuesto el triple”. Además, añadió una declaración clara: “Voy a ir hasta el final”, acompañada de un emoji que guiña un ojo.
El texto que generó inquietud en Medina fue escrito por 'Foquita' Farfán antes de conocerse las amenazas: “Buenos días, mi tía las 8.30 por fin pagaste completo, ¿estás asustada? Muchísimas gracias, TKM”, escribió.