¡LO PEOR ESTÁ POR VENIR! Lanzan ALARMANTE advertencia por El Niño desde diciembre

Nelson Quispe del Senamhi indicó que la carencia de lluvias afectará sobre todo al sur y la Amazonía. La falta de precipitaciones podría dañar la producción agrícola, afectando la oferta alimentaria.

Fenómeno El niño lo peor está por venir

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Los efectos del fenómeno El Niño, especialmente en lo que refiere a sequía y escasez de agua, se intensificarían a partir de diciembre, afectando principalmente al sur y la Amazonía, según advirtió Nelson Quispe del Senamhi.

El especialista enfatizó que esta manifestación es apenas una de las facetas del fenómeno climático, diferenciándose de las lluvias intensas centradas en el norte del país.

Quispe explicó que la disminución de lluvias impactará principalmente en la actividad agropecuaria del sur. La falta de agua podría comprometer los cultivos y reducir la disponibilidad de alimento para la ganadería.

"Probablemente desde diciembre esta situación se agrave más", comentó Quispe a Andina.

Temperaturas altas afectan la agricultura

Esta problemática climática se agrava con las elevadas temperaturas del año. Según Quispe, tanto en verano como en invierno, las temperaturas han estado hasta 10°C por encima de lo normal en ciertas áreas.

El especialista aclaró que el calor también repercute sobre la producción agrícola, afectando el desarrollo de frutas y provocando que algunos productos no alcancen el tamaño esperado.

"Esto lleva a que los frutos cosechados sean más pequeños, por ejemplo", dijo.

Sin embargo, Quispe mencionó que El Niño también podría tener un efecto positivo en ciertas regiones agrícolas durante los próximos meses mediante la recarga de agua en el subsuelo, especialmente en áreas agroexportadoras.

Particularmente, Piura y Lambayeque se benefician, puesto que poseen vastas áreas desérticas usadas para la agricultura, donde el agua de las lluvias puede ser almacenada como reserva hídrica para usos posteriores.

Senamhi insta a medidas preventivas

Ante este panorama, Quispe recomendó que tanto la población como los diversos sectores adopten medidas preventivas contra los efectos del fenómeno El Niño.

"Esto recién está comenzando y enfrentaremos los efectos durante cinco meses", advirtió Quispe.