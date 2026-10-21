Corte de luz en Lima y Callao del 20 al 23 de octubre: revisa qué distritos y zonas se quedarán sin servicio

El corte de luz se realizará entre el martes y el viernes, con distintos horarios de acuerdo a la ubicación. Conoce los distritos que se verán afectados.

Habrá corte de luz en distintos distritos de Lima.

Habrá corte de luz en distintos distritos de Lima.

El corte de luz programado responde a labores de mantenimiento y otras intervenciones que las empresas encargadas de la distribución eléctrica ejecutan en sus redes. Estos trabajos pueden generar suspensiones temporales del servicio en determinados sectores de Lima Metropolitana, el Callao y otras zonas de la región Lima.

Pluz comunicó un nuevo cronograma de la suspensión del servivio esta previsto entre el martes 20 y el viernes 23 de octubre de 2026. La suspensión no necesariamente abarca un distrito completo, sino puntos específicos como calles, avenidas, urbanizaciones, asociaciones de vivienda y determinadas manzanas. Por ello, revisar los horarios y sectores detallados permite saber si una casa o negocio estará comprendido dentro de la interrupción.

Corte de luz del miércoles 21 de octubre

Para el miércoles 21 de octubre, el cronograma contempla interrupciones en Lima Cercado, Breña, San Juan de Lurigancho, Puente Piedra, Carabayllo, Ventanilla, San Antonio de Chaclla y Chancay. San Juan de Lurigancho tendrá el periodo más extenso, de 8:00 a. m. a 7:00 p. m.

Lima Cercado | 9:00 a. m. a 4:00 p. m.

Calle S/N, cuadras 4 y 9; jirón Amazonas, cuadras 2, 4 y 6; jirón Áncash, cuadras 4, 9 y 10; jirón Huanta, cuadra 2; jirón Huánuco, cuadras 2, 3, 4, 5, 6 y 9; jirón Jauja, cuadras 2, 3, 4, 5 y 9; puente Huáscar, en Barrios Altos.

Breña | 2:00 p. m. a 3:00 p. m.

Jirón Chamaya, cuadra 2; jirón Manoa, cuadra 2; jirón Zorritos, número 859.

San Juan de Lurigancho | 8:00 a. m. a 7:00 p. m.

Las zonas incluidas en el cronograma son las siguientes:

A. H. Ampliación Santa Rosa: manzana M4.

A. H. Juan Pablo II: avenida Los Granados, manzanas H y U1; avenida San Martín, manzanas B2, C2, I, J1, J2, L, N, N2, Q y Y; calle 18, manzanas P y U; calle 20, cuadra 20, manzanas S1 y W1; calle 21, cuadra 18, manzanas B y L1; calle 22, manzana I; calle 23, manzana K; calle 25, manzana R1; calle 30, manzanas B2 y O; calle 34, manzana J2; calle El Arenal, manzana Q1; calle Pontífice 205, cuadra 3; pasaje 13-175, cuadra 2, manzana LL1; pasaje 6, manzana Q1; pasaje Agnoli, manzana P; pasaje D, manzana G1; pasaje Los Ficus, manzana A; pasaje Rímac, manzana P; prolongación de la avenida Los Granados, manzana H1; prolongación de la avenida San Martín, cuadras 18 y 29, y manzanas L, A1, A2, C, D, E, E1, F, G, H2, I2, I3, L4, M, M2, N3, O1, P1, R, S, V, X1, Y1, Z y Z1.

A. H. Las Casuarinas de Nueva Vida: manzanas 22, 25, 25A, 30, 31, 33, 35 y 37.

A. H. Nueva Vida: avenida Los Granados, manzana J; calle Las Malvas, manzana 6; pasaje Las Alcaparras, manzana T; pasaje Las Gladiolas, manzana H; pasaje Las Malvas, manzana 07; pasaje Los Cipreses, manzana Q; pasaje Los Granados, manzana F; pasaje Los Jazmines, manzana N; pasaje Los Lirios, manzanas B y L; prolongación de la avenida Los Granados, manzanas J, 4, 5, 7, 8, 9, 22, 28, 30, C1, G, I, M, U, V, W y X.

A. H. Proyecto Integral Nuevo Milenio: manzanas 1, 3, 4, 6, 7, A, C, C1 y D.

A. H. San Francisco de Asís: manzanas A y C.

A. H. Santa Rosa de Lima: manzanas B y D.

A. H. Valle del Colca: manzana A.

Agrupación Familiar 1 de Abril: pasaje 3, manzana A.

Agrupación Familiar 10 de Octubre: manzana A.

Agrupación Familiar 1.º de Setiembre: manzana F.

Agrupación Familiar 9 de Febrero: manzanas L1, T y U1.

Agrupación Familiar Alipio Ponce: manzanas A y E.

Agrupación Familiar Daniel Alcides Carrión: prolongación de la avenida San Martín, manzanas D y B.

Agrupación Familiar El Mirador de la Virgen Medalla Milagrosa: manzana D.

Agrupación Familiar El Molino: pasaje 3, manzana F; pasaje 4, manzana C; pasaje 8, manzanas J, A, K y M.

Agrupación Familiar Las Brisas de Juan Pablo II: manzana C.

Agrupación Familiar Las Colinas de Juan Pablo II: jirón 2, manzana C.

Agrupación Familiar Las Praderas de San Valentín: manzana A1.

Agrupación Familiar Los Hijos de Maravilla: manzanas A y C.

Agrupación Familiar Mi Perú: manzana C.

Agrupación Familiar Nadine Heredia de Humala: manzana A.

Agrupación Familiar Nueva Juventud 14 de Febrero: pasaje 3, manzana C.

Agrupación Familiar San Martín de Porres, quinta etapa Juan Pablo II: manzana H.

Agrupación Familiar Suhani de Juan Pablo II: manzana F.

Agrupación Familiar Virgen de Guadalupe Juan Pablo II: jirón La Rinconada, manzana D1; pasaje 6, manzana D; pasaje Los Alisos, manzanas B y J.

Asociación Cataratas de Juan Pablo II: manzana L.

Asociación Pro Vivienda Nueva Primaveral: manzana A.

Asociación de Vivienda Villa California de Juan Pablo II: manzana C.

Puente Piedra | 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Asociación El Dorado: avenida Chanchamayo, manzanas E, J, K, M y N; avenida El Dorado, manzanas J, K y K1.

Corte de luz del jueves 22 de octubre

El jueves 22 de octubre, los cortes programados abarcarán Lima Cercado, San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Los Olivos. Algunas interrupciones se realizarán en zonas que comparten límites entre dos distritos, por lo que se deben revisar las calles y urbanizaciones señaladas en el cronograma.

San Juan de Lurigancho | 9:30 a. m. a 4:30 p. m.

A. H. Comerciantes y Artesanos, manzanas D1 y D2; Piniellita Castilla, manzanas D1, D2, F5 y F6; Asociación de Propietarios de Vivienda Ramón Castilla, manzanas D2, F5 y F6.

Lima Cercado | 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Avenida Abelardo Gamarra, cuadra 14; avenida Aurelio García y García, cuadra 12; calle Elvira García y García, cuadras 22, 23, 24, 25 y 26; avenida Víctor Sarria Arzubiaga, cuadra 12; jirón Leonardo Arrieta, cuadras 11 y 12; jirón Juan de Dios Bedoya y Seijas, cuadra 12; calle José María Seguin, cuadra 1; jirón Juan Oleachea Arnao, cuadras 12 y 13; jirón Victorino Laynes, cuadra 13; calle José Eugenio Paredes, cuadra 23.

San Martín de Porres | 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Urbanización Brisas de Santa Rosa, manzanas J, L y M; Asociación de Vivienda Paraíso Florido, manzanas A, B, C, D, E, F, G y H; Asociación de Vivienda Santa María del Valle, manzanas A, E, G, H, J y K; Cooperativa de Vivienda Huanaspampa, manzanas A, B y J; Asociación de Vivienda San Juan Salinas, manzanas A, B, B2, C, D, E, F y F2; Asociación de Vivienda Residencial San Francisco, manzanas A, B, C, D, E y G; urbanización Residencial San Antonio, manzanas A, B y C; Asociación Pro Vivienda Los Andes, manzanas A, B, C, D, E y G; Pro Vivienda Los Jardines de Santa Rosa, manzanas C, E, F, G, H y K; fundo Santa Rosa, manzana E.

San Martín de Porres y Los Olivos | 8:00 a. m. a 6:30 p. m.

A. H. Los Jazmines de Naranjal, sector I: manzanas A, A1, A2, B2, B2 prima, C, C1, D, E, E1, E2 prima, F2, F2 prima y G2.

Asociación Pro Vivienda Residencial Monte Azul: manzana I.

Urbanización Los Naranjos II Etapa: manzana N2.

Urbanización Parque Naranjal: manzanas E2, F2, I2, J2 y K2; jirón Aquia, cuadras 48 y 49; avenida Huandoy, cuadra 49; jirón Huacllán, cuadra 48; jirón Huandoy, cuadra 49; jirón Buin, cuadra 48; jirón Conray Grande, cuadra 48; jirón Llumpa, cuadra 14; jirón Pampas, cuadra 14; jirón Próceres, cuadra 49; jirón Raquia, cuadra 48; jirón Yungay, cuadra 48.

San Martín de Porres y Los Olivos | 8:00 a. m. a 6:30 p. m.

Jirón Piscobamba, cuadras sin numeración y 14; avenida Naranjal, cuadra 14; urbanización Parque Naranjal, manzanas A3.

Los Olivos y San Martín de Porres | 12:00 p. m. a 5:00 p. m.

Avenida Los Próceres, cuadra 78; jirón La Puntualidad, cuadra 78; jirón La Personalidad, cuadra 4; avenida La Unidad, cuadra 78; Asociación de Vivienda La Estrella, manzana D; urbanización Pro, cuarta sección, manzanas II4, JJ4, K4, KK4, LL4 y MM4.

Lima Cercado | 8:00 p. m. a 9:00 p. m.

Avenida Alfredo Mendiola, cuadra 62; avenida Santa Elvira, cuadra 62; jirón San Hernán, cuadras 1, 2, 3 y 4; urbanización Santa Luisa, segunda etapa, manzanas 2F, 2G, 2H y 2L; jirón San Ernesto, cuadra 62; jirón San Lino, cuadras 2 y 63; jirón San Héctor, cuadras 1 y 2; calle San Rodolfo, cuadra 62; urbanización Santa Luisa, manzanas 2D, 2E, 2F, 2G y 2H.

Corte de luz del viernes 23 de octubre

Para el viernes 23 de octubre, Pluz prevé interrupciones del servicio eléctrico en Lima Cercado, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Carabayllo, Comas y Callao. Los horarios varían según la zona y pueden extenderse desde la mañana hasta la noche.

Lima Cercado | 9:00 a. m. a 6:00 p. m.

Jirón Apurímac, cuadras 3 y 4; avenida Nicolás de Piérola, cuadras 11 y 12; jirón Cotabambas, cuadras sin numeración y 2; jirón Azángaro, cuadras 7, 8 y 9; jirón Puno, cuadra 4; jirón Sandía, cuadra 1; jirón Inambari, cuadra 2; jirón Colmena, cuadra 11; jirón Lampa, cuadra 9; A. H. 10 de Octubre, manzana O1.

San Martín de Porres | 8:00 a. m. a 6:00 p. m.

Pro Vivienda Las Poncianas, manzanas A, B, C, D y E; Asociación Brisas de Santa Rosa I Etapa, manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I y K; Asociación Monte Azul, manzanas A, B y C; Asociación Monte de los Olivos, manzana F; Asociación San Francisco, manzana A; Pro Vivienda Señor de los Milagros de Oquendo, manzanas I y J; Asociación de Vivienda Santa María del Valle, manzanas C y D.

San Juan de Lurigancho | 8:00 a. m. a 6:00 p. m.

A. H. 5 de Noviembre, manzanas M5, M6, M7, M8, N5, N6, N7, N8, N9, O4, O5, O6, O7 y O8; avenida Próceres de la Independencia, cuadras 40, 41, 42 y 43; A. H. Jaime Zubieta Calderón, manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K y L; A. H. Horacio Zevallos Gámez, manzanas M5, M6, M7 y M8; A. H. El Heraldo, manzanas A y B; A. H. Jesús A. Páez, manzana I15; Cooperativa de Vivienda Huancaray, manzana M; Pro Ciudad Mariscal Andrés A. Cáceres, manzanas M5, M6, M7, M8, N5, N6, N7, N8, N9, O4, O5, O6, O7 y O8.

Carabayllo | 9:30 a. m. a 5:30 p. m.

Asociación de Pequeños Propietarios Casa Huerta Nueva Esperanza, sector San Pedro de Carabayllo, manzana A; Asociación de Pequeños Propietarios Casa Nueva Esperanza, manzana B; Agrupación de Pequeños Propietarios Casa Huerta de la excooperativa Santa Inés de Chacra Grande, manzana C.

San Juan de Lurigancho | 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Avenida El Bosque, número 837.

San Martín de Porres | 9:00 a. m. a 6:00 p. m.

Asociación de Vivienda Filadelfia, manzanas B, C, E, E prima, E1, F, G, I y J; Asociación de Vivienda San Remo II, manzanas I y K; Asociación de Vivienda Las Begonias de Santa Rosa, manzanas E, E prima, E1 y F.

Comas | 8:00 p. m. a 9:00 p. m.

Urbanización San Juan Bautista, manzanas A, B, G, J, M, N, O, P, Q, R y S; avenida Los Incas, cuadras 1, 2, 3 y 4; avenida Túpac Amaru, cuadras 51, 52 y 77; jirón San Gerardo, cuadras 1 y 2; jirón San Gervacio, cuadras 1 y 2; jirón San Jacinto, cuadra 3; jirón San Juan Bautista, cuadras 1 y 6; jirón San Justo, cuadra 1; Cooperativa Año Nuevo, manzanas A, C, LL, M, W, X, Y y Z; avenida de los Incas, cuadras 1, 2, 3 y 4; pasaje Paucartambo, cuadra 1; pasaje Quillabamba, cuadra 1; jirón San Genaro, cuadra 1; calle San Jerónimo, cuadra 1; calle San Justo, cuadra 1; jirón Tacna, cuadra 6; jirón La Unión, cuadra 6; avenida Sinchi Roca, cuadras 6 y 7; A. H. Año Nuevo, manzanas A, C, CH y LL; Cooperativa Paulo VI Sangarará, manzanas A, M, LL, W, X y Z.

Callao | 8:30 a. m. a 6:30 p. m.

Avenida Pacasmayo, cuadras 4 y 5; calle Misionero Abad, cuadra 2; paseo de los Franciscanos, cuadras 4 y 5; parque El Rosedal, cuadra 2.

Importante: los horarios y sectores corresponden al cronograma proporcionado de Pluz para las fechas del 20 al 23 de octubre de 2026. Antes de realizar actividades que dependan del suministro eléctrico, conviene comprobar si la dirección exacta está comprendida en la zona programada. Los cortes anunciados no implican una interrupción general en todos los sectores de cada distrito.El cronograma incluye las siguientes asociaciones y sectores:

Asociación C. P. El Mirador y El Edén de San Pedro de Carabayllo: calle Los Alhelíes, manzana A.

A. H. Las Casuarinas de San Pedro de Carabayllo: manzana B.

A. H. Asociación Técnicos Independientes Las Lomas de Carabayllo: manzanas A y B.

A. H. San Benito, sector Las Lomas: manzanas A, C y L7.

A. H. Asociación de Vivienda Autogestionaria San Benito, etapa I: calle Geranios, manzana M; calle Las Margaritas, manzana L; calle Los Tulipanes, manzanas A, B, C, D, E, E prima, E1, E1 prima, F, G, H, I, J, J prima, J1, J1 prima, K, LL, N, V1, W-1, W1 y W2.

Etapa II de San Benito: calle Los Calificadores, manzana Y; calle Los Constructores, cuadra 2, manzana W; calle Los Ingenieros, manzanas Z, U, V, V prima, V1, V3, W1, W2 prima, W3 y X.

Etapa III de San Benito: calle Los Abogados, manzana K; calle Los Calificadores, manzana G1; calle Los Verificadores, manzanas B2, B-1, B1, B2 prima, E1, F1, H1, J-1, J1, K1, L1, M1, N1 y X.

Etapa IV de San Benito: manzanas K2, L-5, L3, L5, L6, L7, O-1, P1, T-1, T1 y U1; avenida Norte, manzana C; avenida Norte Sur, manzana C y V sub; avenida San Pedro de Carabayllo, manzanas N y U; calle Las Colindancias, manzana N1; calle Las Gardenias, manzana K; calle Las Rosas, manzana F; calle Las Violetas, manzana E; calle Los Calificadores, manzanas F1 e Y; calle Los Constructores, cuadra 2, manzana W; calle Los Geógrafos, cuadra 3, manzana O1; calle Los Girasoles, manzanas J y J1 prima; calle Los Gladiolos, manzana N; calle Los Ingenieros, manzanas A1 y Z; calle Los Jazmines, manzanas B y C; calle Los Técnicos, manzana V1; calle Los Topógrafos, cuadra 2, manzana V3; calle Los Tulipanes, manzana G; calle Los Verificadores, manzanas B2, A, B1, B2 prima, D, D-1, D1, E prima, E1, E1 prima, F-1, G1, H, H-1, H1, I, I sub, I-1, I1, J prima, J-1, J1, J1 prima, K1, K1 sub, L, L1, L3, L4, L5, L6, L7, L8, LL, M, M-1, M1, N-1, N1 sub, O-1, P1, Q1, R1, RI, S1, T-1, T1, U-1, U1, U1 sub, V, W2, W3 y X.

A. H. Los Portales de Basilio Auqui: calle Los Linderos, manzana N.

Asociación Pecuaria Valle Sagrado: manzanas I y M.

Agrupación Familiar La Quebrada: manzana Q.

Ventanilla | 8:00 p. m. a 9:00 p. m.