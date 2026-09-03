El mercado de la salud y el bienestar en el Perú atraviesa un momento crítico debido al incremento de productos falsificados (bambas).

La empresa en mención (ARN) reafirma su compromiso de formalizar el mercado.

La empresa en mención (ARN) reafirma su compromiso de formalizar el mercado.

Conscientes de que la industria legal del colágeno proyecta mover más de 100 millones de soles anuales y que la demanda de suplementos deportivos (proteínas, creatinas y quemadores de grasa) sigue en aumento, el modelo de Alta Red Nutricional se convierte en el principal escudo para proteger la reputación de los nuevos negocios y la salud del consumidor.

"Al tercerizar la producción con un aliado formal, los emprendedores obtienen:Garantía Sanitaria, Competitividad y Desarrollo a Medida", así lo sostuvo el representante legal y director de dicha empresa, Luis Varela.

La empresa en mención (ARN) reafirma su compromiso de formalizar el mercado.

Se estima de manera general en el sector salud que la informalidad en la venta de estos productos de bienestar supera el 40% en canales no tradicionales.