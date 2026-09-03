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¿Cómo evitar el incremento de productos 'bambas' en el mercado de la salud?

El mercado de la salud y el bienestar en el Perú atraviesa un momento crítico debido al incremento de productos falsificados (bambas).

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    ¿Cómo evitar el incremento de productos 'bambas' en el mercado de la salud?
    La empresa en mención (ARN) reafirma su compromiso de formalizar el mercado.
    ¿Cómo evitar el incremento de productos 'bambas' en el mercado de la salud?

    Conscientes de que la industria legal del colágeno proyecta mover más de 100 millones de soles anuales y que la demanda de suplementos deportivos (proteínas, creatinas y quemadores de grasa) sigue en aumento, el modelo de Alta Red Nutricional se convierte en el principal escudo para proteger la reputación de los nuevos negocios y la salud del consumidor.

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    "Al tercerizar la producción con un aliado formal, los emprendedores obtienen:Garantía Sanitaria, Competitividad y Desarrollo a Medida", así lo sostuvo el representante legal y director de dicha empresa, Luis Varela.

    La empresa en mención (ARN) reafirma su compromiso de formalizar el mercado.
    La empresa en mención (ARN) reafirma su compromiso de formalizar el mercado.

    Se estima de manera general en el sector salud que la informalidad en la venta de estos productos de bienestar supera el 40% en canales no tradicionales.

    Frente a esto, la empresa en mención (ARN) reafirma su compromiso de formalizar el mercado e impulsa a los emprendedores a construir negocios sostenibles, éticos y altamente rentables.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Cómo evitar el incremento de productos 'bambas' en el mercado de la salud?
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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