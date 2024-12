¡Alerta! El asombroso gasto que puede vaciar tu bolsillo por dejar las luces de Navidad encendidas toda la noche

Los expertos en energía y seguridad eléctrica coinciden en señalar que las decoraciones navideñas, si bien embellecen los hogares, también representan un gasto significativo en electricidad. Carlos Colomer, especialista en atención al cliente de Pluz Energía Perú (antes Enel), comenta que, durante los meses de noviembre y diciembre, el consumo eléctrico suele incrementarse entre un 5 % y un 10 % , lo que genera un patrón recurrente en esta época del año. "Este fenómeno no es algo nuevo, lo hemos observado durante años", afirma Colomer, quien advierte que el uso extendido de luces y otros dispositivos durante las fiestas incrementa el consumo energético.

Frente a este panorama, los especialistas sugieren optar por luces LED, que no solo son más económicas, sino también más seguras. Colomer destaca que estas luces consumen significativamente menos energía que los focos tradicionales y no presentan el mismo riesgo de sobrecalentamiento. "Existen muchas opciones asequibles y seguras en el mercado", afirma el experto, quien también resalta que las luces LED tienen una vida útil más prolongada, lo que representa una inversión inteligente a largo plazo para quienes buscan reducir el gasto energético.

Por su parte, Colomer enfatiza la importancia de no dejar las luces encendidas toda la noche. "Lo ideal es no sobrepasar las tres o cuatro horas de uso continuo. Además, el último miembro de la familia en acostarse debe asegurarse de apagarlas antes de dormir", señala, añadiendo que esto no solo ahorra energía, sino que también minimiza el riesgo de cortocircuitos y otros problemas eléctricos.