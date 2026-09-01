UPC se pronuncia tras caída de estudiante desde techo de edificio en Monterrico: "Recibe atención especializada"Únete al canal de Whatsapp de Wapa
La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) emitió un pronunciamiento tras un grave incidente registrado en su campus de Monterrico, en Santiago de Surco. El caso ocurrió durante la noche del sábado 29 de agosto y comenzó a difundirse rápidamente en redes sociales mediante distintos videos.
La institución confirmó que uno de sus estudiantes atravesó una emergencia que necesitó atención inmediata y señaló que actualmente recibe asistencia especializada.
UPC confirma atención a estudiante tras grave incidente
Mediante un comunicado dirigido a su comunidad universitaria, la UPC informó que activó sus protocolos de atención luego de lo sucedido.
"Recientemente, un estudiante de nuestra institución experimentó un grave incidente que demandó intervención urgente. La situación fue atendida con celeridad y actualmente se encuentra recibiendo atención especializada", señaló la UPC.
La universidad no brindó mayores detalles sobre las circunstancias del caso ni reveló información personal del estudiante involucrado.
Asimismo, enfatizó que su prioridad está centrada en brindar apoyo tanto al joven como a sus familiares.
"Nuestro mayor compromiso en este momento es acompañar a nuestro estudiante y a su familia", indicó la institución.
Universidad pide evitar especulaciones sobre el caso
En su pronunciamiento, la UPC también hizo un llamado a la comunidad para tratar lo ocurrido con "sensibilidad, respeto y empatía".
La institución pidió evitar la difusión de rumores o interpretaciones no confirmadas que puedan incrementar el malestar de las personas directamente involucradas.
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¿Qué se sabe del incidente ocurrido en Monterrico?
Diversos videos publicados en redes sociales muestran a un joven en la parte alta de uno de los edificios del campus universitario. Posteriormente, en las imágenes se registra su caída desde la estructura.
El material generó preocupación entre estudiantes y usuarios de redes sociales. Sin embargo, hasta el momento no se han esclarecido públicamente las circunstancias exactas que rodearon el hecho.
La UPC tampoco ha difundido información detallada sobre el estado de salud del estudiante, más allá de confirmar que se encuentra recibiendo atención especializada.