¿Habrá restricciones para viajar? Gobierno declara en emergencia a 23 regiones por 60 días

La medida pretende acelerar la asignación de recursos y obras preventivas en zonas con mayor riesgo por el Fenómeno de El Niño . Descubre más sobre el decreto.

Queda confirmado. A través del Decreto Supremo N° 124-2026-PCM, publicado en El Peruano, el Gobierno ha declarado el Estado de Emergencia en 23 regiones, incluyendo al Callao, debido al peligro de lluvias intensas causado por el fenómeno de El Niño 2026-2027.

Durante un periodo de 60 días, se implementarán acciones extraordinarias y urgentes para reducir el impacto de lluvias, desbordamiento de ríos y huaicos en las áreas afectadas por este evento climático. Ante este contexto, surge la interrogante sobre la posible suspensión de viajes interprovinciales. Aquí te damos más detalles.

Medidas urgentes del gobierno tras declarar la emergencia en 23 regiones

La normativa dispone la intervención de gobiernos regionales y locales, quienes deberán coordinar medidas con el INDECI, además de otros ministerios y entidades públicas y privadas según corresponda.

Las restricciones buscarán minimizar riesgos y realizar labores de rehabilitación. Estas intervenciones estarán directamente relacionadas con los peligros identificados.

¿Qué pasará con los viajes interprovinciales? Aunque el decreto no menciona prohibiciones específicas sobre desplazamientos, se priorizará la minimización de riesgos y la respuesta a eventos climáticos durante el periodo estipulado. Cualquier modificación o cierre de rutas será comunicado por el Gobierno.

Alerta por lluvias extremas: Gobierno aplicará medidas urgentes tras declarar emergencia en 23 regiones del país.

Regiones en Estado de Emergencia por lluvias intensas

Las 23 regiones bajo observación incluyen:

Amazonas

Áncash

Apurímac

Arequipa

Ayacucho

Cajamarca

Huancavelica

Huánuco

Ica

Junín

La Libertad

Lambayeque

Lima

Loreto

Madre de Dios

Moquegua

Pasco

Piura

San Martín