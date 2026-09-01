¿Habrá restricciones para viajar? Gobierno declara en emergencia a 23 regiones por 60 días

¿Habrá restricciones para viajar? Gobierno declara en emergencia a 23 regiones por 60 díasÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Queda confirmado. A través del Decreto Supremo N° 124-2026-PCM, publicado en El Peruano, el Gobierno ha declarado el Estado de Emergencia en 23 regiones, incluyendo al Callao, debido al peligro de lluvias intensas causado por el fenómeno de El Niño 2026-2027.
Durante un periodo de 60 días, se implementarán acciones extraordinarias y urgentes para reducir el impacto de lluvias, desbordamiento de ríos y huaicos en las áreas afectadas por este evento climático. Ante este contexto, surge la interrogante sobre la posible suspensión de viajes interprovinciales. Aquí te damos más detalles.
LEE MÁS: UPC se pronuncia tras caída de estudiante desde techo de edificio en Monterrico: "Recibe atención especializada"
Medidas urgentes del gobierno tras declarar la emergencia en 23 regiones
La normativa dispone la intervención de gobiernos regionales y locales, quienes deberán coordinar medidas con el INDECI, además de otros ministerios y entidades públicas y privadas según corresponda.
Las restricciones buscarán minimizar riesgos y realizar labores de rehabilitación. Estas intervenciones estarán directamente relacionadas con los peligros identificados.
¿Qué pasará con los viajes interprovinciales? Aunque el decreto no menciona prohibiciones específicas sobre desplazamientos, se priorizará la minimización de riesgos y la respuesta a eventos climáticos durante el periodo estipulado. Cualquier modificación o cierre de rutas será comunicado por el Gobierno.
Regiones en Estado de Emergencia por lluvias intensas
Las 23 regiones bajo observación incluyen:
- Amazonas
- Áncash
- Apurímac
- Arequipa
- Ayacucho
- Cajamarca
- Huancavelica
- Huánuco
- Ica
- Junín
- La Libertad
- Lambayeque
- Lima
- Loreto
- Madre de Dios
- Moquegua
- Pasco
- Piura
- San Martín
Además, distritos de Tacna, Tumbes, Ucayali y el Callao son clasificados como áreas vulnerables según informes técnicos de INDECI, Senamhi, CENEPRED y ENFEN, que han evaluado los riesgos de forma anticipada ante las lluvias esperadas en los próximos meses.